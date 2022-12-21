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Путін загнав Лукашенка в кут, загроза для України з боку Білорусі зросла - аналітики

21 грудня 2022, 09:55
Господар Кремля Путін посилив тиск на Лукашенка, тому білоруському диктатору доводиться йти на поступки.
Путін, Лукашенко
Лукашенко йде на поступки Путіну, щоби відкласти виконання великих вимог / Фото kremlin.ru

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко відкладає виконання великих вимог господаря Кремля Володимира Путіна, таких як залучення білоруських військ до участі у війні в Україні, роблячи невеликі поступки, які роками блокував. Однак у нього залишається невелике поле для маневру. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

За словами аналітиків ISW, Путін посилив тиск на Лукашенка, і Росія продовжує перекидати в сусідню країну військову техніку.

Зокрема, РФ передала Білорусі невстановлену кількість систем ППО С-400, що підтвердив сам Лукашенко під час зустрічі з Путіним. Раніше самопроголошений президент Білорусі відмовлявся від розміщення російських систем.

Російські військовослужбовці, ймовірно, будуть експлуатувати системи С-400, які базуються в Білорусі. Російський персонал може управляти системами С-400 з так званого спільного російсько-білоруського навчального центру ВПС і військ ППО в Гродно.

Експерти зазначили, що є ознаки того, що вторгнення в Україну з боку Білорусі може знову відбутися. Однак, такий сценарій в даний час залишається малоймовірним.

"Російське вторгнення на північ України з Білорусі не є неминучим", - резюмували експерти.

Нова атака РФ на Україну

Раніше аналітики Інституту вивчення війни заявляли, що пряма участь Білорусі у війні проти України є малоймовірною. Найімовірніше білоруський диктатор Олександр Лукашенко під час зустрічі 19 грудня відмовив господареві Кремля Володимиру Путіну в подальших інтеграційних поступках.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що російські окупанти можуть повторити спробу атакувати Київ. Новий наступ російської армії на столицю України стане можливим ближче до Нового року.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче влаштувати нову масштабну атаку на Україну в 2023 році.

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