Президент Володимир Зеленський заявив, що країна-агресор, Росія, хоче влаштувати нову масштабну атаку на Україну в 2023 році.

Росія хоче влаштувати нову масштабну атаку на Україну в 2023 році - Зеленський / https://ua.depositphotos.com

Український президент Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче влаштувати нову масштабну атаку на Україну в 2023 році. Про це він сказав в інтерв'ю французьким каналам TF1 і LCI.

За його словами, офіційний Київ прекрасно розуміє, що росіяни будуть хотіти влаштувати новий наступ в наступному році.

Зеленський зазначив, що країна-агресор, РФ, одержима реваншистськими виробами. І тому постійно хоче атакувати і підкорити Україну.

"Ми не будемо говорити зараз, чи здатні вони на це і чи здатні ми відбити. Бажання у них таке є, це точно", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів в інтерв'ю західному виданню Economist про те, що Росія може відновити наступ в лютому, в кращому випадку в березні, а в гіршому - в січні. При цьому наступ може відбутися не на Донбасі, а в напрямку Києва з боку Білорусі. Також не виключають і південний напрямок.

"Ми зробили всі розрахунки - скільки нам потрібно танків, артилерії і так далі, і так далі. Це те, на чому зараз потрібно всім сконцентруватися. Нехай пробачать мене солдати в окопах, але зараз важливіше зосередитися на накопиченні ресурсів для більш тривалих і важких боїв, які можуть початися в наступному році", - зауважив Залужний.

До того стало відомо, що російські загарбники, які перебувають у Білорусі під виглядом навчань, перекидають свою військову техніку ближче до кордону з Україною. Техніка рухається в район Брестського полігону.

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що маневрами білоруських військ Росія намагається відволікти Україну і змусити її тримати частину військ біля північного кордону і не перекидати на інші напрямки. А тим часом російські окупанти спробують знову піти у великий наступ у період з середини грудня 2022 року до кінця лютого 2023 року.

Як зазначив помічник командувача Об'єднаними силами ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євген Силкін, РФ не зможе накопичити в достатній кількості сили і засоби для організації нового наступу з території Білорусі. Однак навесні 2023 року ймовірність нападу може серйозно зрости.

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