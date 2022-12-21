Потужна підтримка від США: Україні передадуть ЗРК Patriot для захисту від варварських атак РФ

Україна отримає новий пакет військової допомоги на суму близько 2 мільярдів доларів, який включатиме батарею зенітного ракетного комплексу Patriot.

Україна після візиту Зеленського до США отримає батарею ЗРК Patrior / Колаж Defense.gov/John Hamilton, Офіс президента, Вікіпедія

Президент Володимир Зеленський під час свого візиту до США зустрінеться з главою Білого дому Джо Байденом і високопоставленими американськими чиновниками. Гарант виступить з промовою в Конгресі. Офіційний Вашингтон оголосить про військову допомогу Україні на суму близько 2 мільярдів доларів і відправить батареї зенітного ракетного комплексу Patriot для захисту українського повітряного простору від варварських атак агресора Росії. Про це розповіли в адміністрації американського президента Джо Байдена.

На сайті Білого дому повідомили про те, що візит Зеленського до Штатів відбудеться на запрошення американського президента Байдена. Зеленський виступить в самому Білому домі і Конгресі США. Захід демонструє серйозну підтримку України з боку Сполучених Штатів.

Також зазначено, що поїздка Зеленського до Вашингтона була узгоджена лідерами двох держав 11 грудня під час телефонної розмови. Зеленського запросили приїхати до США, щоб провести зустрічі з Байденом і високопоставленими американськими чиновниками.

Україна отримає ЗРК Patriot

У Білому домі зазначили, що президент Байден оголосить про новий великий пакет допомоги Україні на 2 мільярди доларів для забезпечення безпеки країни. Допомога включатиме батарею зенітного ракетного комплексу Patriot. Американці навчать українців користуватися системою.

"Ракетна батарея Patriot стане критичною складовою для захисту українського народу від варварських атак Росії на критично важливу інфраструктуру України. Ми будемо навчати українських військових тому, як керувати ракетною батареєю Patriot. На це піде деякий час, але українські військові будуть навчатися і вдома, щоб керувати цією батареєю", - підкреслюється в повідомленні Білого дому.

Поїздка Зеленського до США

Видання Axios з посиланням на свої джерела в поліції Капітолію раніше повідомило про те, що президент України Володимир Зеленський у середу ввечері, 21 грудня, приїде з візитом до Вашингтона і виступить у Конгресі США.

Також вказувалося, що у ході візиту Зеленського до Вашингтона глава Білого дому Джо Байден оголосить про додаткову військову допомогу Україні в розмірі 1,8 мільярда доларів США і постачання ЗРК Patriot.

В Офісі президента України підтвердили, що Зеленський вирушив до США.

Сам український гарант повідомив, що він зустрінеться з президентом Штатів Байденом і виступить у Конгресі.

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