Путін імовірно не зміг "дотиснути" Лукашенка до прямої участі у війні з Україною - ISW

Аналітики вважають, що білоруський диктатор, найімовірніше, відмовився від прямої участі у війні з Україною - про це свідчить його риторика.

Володимир Путін та Олександр Лукашенко провели зустріч 19 грудня / сайт Кремля

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що пряма участь Білорусі у війні проти України є малоймовірною. Найімовірніше, білоруський диктатор Олександр Лукашенко під час зустрічі 19 грудня відмовив господареві Кремля Володимиру Путіну в подальших інтеграційних поступках. Про це йдеться у свіжому звіті ISW.

Експерти зазначають, що президенти країн утрималися від обговорення війни в Україні. При цьому в Мінську заявили, що нібито зіткнулися із "західною загрозою". Водночас Путін запропонував розглянути можливість навчання білоруських льотчиків застосуванню "боєприпасів зі спеціальними боєголовками".

"Лукашенко використовує риторику захисту білоруських кордонів від Заходу і НАТО, намагаючись уникнути участі в російському вторгненні в Україну. Президент Білорусі також використовував подібні натяки на можливе розміщення ядерної зброї в Білорусі 17 лютого в контексті заявленої агресії заходу", - йдеться у повідомленні.

При цьому Лукашенко заявив, що Москва надасть комплекси ППО С-400 і комплекси "Іскандер".

За словами президента РФ, сторони також обговорювали формування оборонного простору.

У зв'язку з цим аналітики прийшли до висновку, що Лукашенко не пішов на втягування Білорусі у війну проти України, тому що в цьому випадку йому довелося б змінити риторику.

Нова атака РФ на Україну

Росія готується до нового наступу на Україну, який може відбутися в найближчі місяці. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни 19 грудня.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче влаштувати нову масштабну атаку на Україну в 2023 році.

Ексглава Служби зовнішньої розвідки України, генерал Микола Маломуж вважає, що у російських загарбників вже немає шансів поліпшити своє становище на фронті. Але російський диктатор Володимир Путін все одно планує провести ще одну масштабну наступальну операцію. Таке рішення стане агонією путінського режиму.

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