Поїздка Зеленського в Бахмут зламала гру Кремля - ISW

Кремлівська пропаганда намагалася зобразити Путіна як учасника війни. Але всі їхні спроби виявилися безуспішними.

Зеленський нагородив військових у Бахмуті, а Путін провів час із пропагандистами та чиновниками / Фото ОП, Вікіпедія

Президент України Володимир Зеленський поїхав в одну з найгарячіших точок на фронті - в Бахмут Донецької області. Таким чином, український лідер підірвав інформаційну операцію Кремля, спрямовану на те, щоби представити російського диктатора Володимира Путіна як учасника війни. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

У ISW нагадали, що 20 грудня Зеленський особисто вручив нагороди захисникам України, які тримають оборону на Бахмутському напрямку. У свою чергу, Путін нагородив кремлівських чиновників і пропагандистів.

"Диктатор активізував зусилля, щоб позбавити себе і Міністерство оборони РФ від постійної критики. Церемонія нагородження додатково вказує на бажання Путіна представити себе як учасника війни", - зазначили в ISW.

Зазначається, що рішення Путіна нагородити членів свого оточення, які навіть не брали безпосередньої участі в боях, на відміну від візиту Зеленського біля лінії фронту в Бахмуті, викликало критику серед росіян.

"Крім того, в РФ заявили, що диктатор нагороджує "своїх героїв у Кремлі", а не солдатів, які беруть участь у бойових діях на передовій, а також додали, що він не відвідував окуповані території", - резюмували аналітики.

Візит Зеленського в Бахмут

Президент України Володимир Зеленський 20 грудня приїхав до Бахмута Донецької області. Там він зустрівся з військовими і вручив їм державні нагороди.

Після цієї новини в Кремлі поспішили заявити, що російський диктатор Володимир Путін також був на фронті. Однак журналісти-розслідувачі з'ясували, що "зоною СВО", в якій нібито був президент РФ, виявився російський Ростов-на-Дону.

Тим часом у росіян почалася істерика після візиту президента України Володимира Зеленського до Бахмута на Донеччині. Це місто російські окупанти безуспішно штурмують вже кілька місяців поспіль і не можуть домогтися жодних успіхів. Армія РФ перекинула туди значні сили, проте це не допомогло загарбникам.

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