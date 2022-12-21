Поїздка Зеленського в Бахмут зламала гру Кремля - ISW

Президент України Володимир Зеленський поїхав в одну з найгарячіших точок на фронті - в Бахмут Донецької області. Таким чином, український лідер підірвав інформаційну операцію Кремля, спрямовану на те, щоби представити російського диктатора Володимира Путіна як учасника війни. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.
У ISW нагадали, що 20 грудня Зеленський особисто вручив нагороди захисникам України, які тримають оборону на Бахмутському напрямку. У свою чергу, Путін нагородив кремлівських чиновників і пропагандистів.
"Диктатор активізував зусилля, щоб позбавити себе і Міністерство оборони РФ від постійної критики. Церемонія нагородження додатково вказує на бажання Путіна представити себе як учасника війни", - зазначили в ISW.
Зазначається, що рішення Путіна нагородити членів свого оточення, які навіть не брали безпосередньої участі в боях, на відміну від візиту Зеленського біля лінії фронту в Бахмуті, викликало критику серед росіян.
"Крім того, в РФ заявили, що диктатор нагороджує "своїх героїв у Кремлі", а не солдатів, які беруть участь у бойових діях на передовій, а також додали, що він не відвідував окуповані території", - резюмували аналітики.
Візит Зеленського в Бахмут
Президент України Володимир Зеленський 20 грудня приїхав до Бахмута Донецької області. Там він зустрівся з військовими і вручив їм державні нагороди.
Після цієї новини в Кремлі поспішили заявити, що російський диктатор Володимир Путін також був на фронті. Однак журналісти-розслідувачі з'ясували, що "зоною СВО", в якій нібито був президент РФ, виявився російський Ростов-на-Дону.
Тим часом у росіян почалася істерика після візиту президента України Володимира Зеленського до Бахмута на Донеччині. Це місто російські окупанти безуспішно штурмують вже кілька місяців поспіль і не можуть домогтися жодних успіхів. Армія РФ перекинула туди значні сили, проте це не допомогло загарбникам.
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