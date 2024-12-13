У Харкові 'Шахед' влучив в п’ятиповерхівку: подробиці

Був приліт дрона у житловий багатоповерховий будинок в Індустріальному районі Харкова.

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У Харкові "Шахед" влучив в п’ятиповерхівку/ колаж: Главред, фото ілюстративні: ua.depositphotos.com, twitter.com/DefenceU

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У Харкові дрон "Шахед" влучив у житловий будинок

Було влучання у дах п’ятиповерхiвки

У Харкові близько другої години ночі в п’ятницю, 13 грудня, дрон, який запустили російські окупанти, влучив у житловий будинок. За попередньою інформацією, було влучання у дах 5-поверхівки.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Він зазначив, що поки що невідомо, чи є постраждалі.

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"У місті приліт "Шахеда" у житловий будинок в Індустріальному районі. Попередньо – потрапляння у дах п’ятиповерхiвки. Інформації щодо постраждалих на дану хвилину не надходило", – зазначив він.

Після цього Терехов повідомив у Telegram про нові вибухи, які сталися після шостої години ранку. Пізніше він уточнив, що були удари по близькому передмістю

"За попередньою інформацією – удари прийшлися по близькому передмістю", – зазначив Терехов.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що рано вранці ворог завдав удару по Харківському району.

"Дані встановлюються. Екстрені служби виїхали на місце", – додав Синєгубов.

Що відомо про дрони "Шахед"/ Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Як повідомляв Главред, ввечері 12 грудня Київ був під атакою дронів – в центрі столиці зафіксовано падіння уламків БпЛА. Уламки ворожого БпЛА впали в Печерському районі Києва.

Нагадаємо, вранці у п’ятницю, 13 грудня, РФ підняла в небо бомбардувальники Ту-95МС та МіГ-31К, ракети вже в Україні. В Україні оголошено повітряну тривогу. До 14 груп крилатих ракет "Калібр" рухаються від Херсонщини до Черкащини.

Раніше повідомлялося, що РФ готує новий удар "Орешником" – експерт назвав ймовірну дату атаки по Україні. Російські окупанти не будуть анонсувати, коли саме можуть завдати удар "Орешником".

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Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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