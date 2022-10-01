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Загроза масованого ядерного удару РФ: експерт назвав головну мету Кремля

1 жовтня 2022, 22:16

Ядерний шантаж Москви розрахований на те, щоб малим ефектом досягти якомога більших цілей, упевнений Михайло Гончар.

Тополя-м, шахта, Росія
РФ влаштувала ядерний шантаж / http://warcyb.org.ru/

Росія має в своєму розпорядженні великий запас тактичних ядерних боєприпасів, заявив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з питань енергетики Михайло Гончар.

Як підкреслив він в інтерв'ю Главреду, ядерний шантаж Москви розрахований на те, щоб малим ефектом досягти якомога більших цілей, а також - не нарватися на удар у відповідь.

"Невипадково РФ уникає множинності, тому що коли мова піде про якусь серію ударів тактичною ядерною зброєю, це буде зовсім інша історія. Адже масоване застосування буде виглядати як спроба отримання стратегічної переваги і тоді об'єктами для дій у відповідь будуть не тільки окремі тактичні ядерні засоби, а й стратегічні. І саме цього Кремль, очевидно, побоюється", - зазначив експерт.

Він вважає, що для Заходу, насамперед для США, проблема полягає в тому, що у випадку, якщо вони непропорційно і мляво реагуватимуть на застосування РФ ядерної зброї, це буде розцінено як слабкість.

"Тому тут США зважують наслідки своєї неядерної реакції на ядерну ескалацію Росії не тільки в контексті відносин між РФ і США або України і США, але і з точки зору американського становища в світі. Тому багато хто в США (зокрема в колах, наближених до Пентагону) говорять про те, що час стратегічної двозначності для американської політики минув і настав час називати речі своїми іменами", - додав Гончар.

Нагадаємо, раніше Гончар пояснив, чому РФ не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України.

"По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - звернув увагу він.

Читайте ще:

ядерна зброя Михайло Гончар війна Росії та України
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