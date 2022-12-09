glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Війна в Україні може вийти з-під контролю – генсек НАТО

9 грудня 2022, 21:30
Столтенберг зазначив, що нема жодних сумнівів у тому, що повномасштабна війна у світі можлива.
война в Украине, Столтенберг
Война в Украине может выйти из-под контроля / Коллаж фото 93-я ОМБр Холодный Яр, УНИАН

Війна, яку розв’язав російський диктатор Володимир Путін проти України, може вийти з-під контролю. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє NRK.

Він боїться, що бойові дії можуть поширитись на інші країни Європи. Це спровокує війну вже між Росією та альянсом НАТО.

"Боюся, що війна в Україні вийде з-під контролю і переросте у велику війну між НАТО і Росією. Але я впевнений, що ми цього уникнемо", - сказав Столтенберг.

Він також акцентував на тому, що повномасштабна війна у світі можлива і цьому "немає ніяких сумнівів".

Раніше Столтенберг заявив, що завдання демократичних країн зробити так, щоб Україна перемогла у війні з Росією. Якби РФ виграла розв'язану проти України війну, Володимир Путін та "інші деспоти" продовжували б застосовувати насильство для досягнення своїх цілей.

Нагадаємо, російські окупанти, ймовірно, готуються завдати нового масованого ракетного удару по Україні цього тижня. Такі дії, найімовірніше, будуть спрямовані на те, щоб підтримати недавній темп ударів, а не наростити його. Як йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (SW), РФ все ж продовжує відчувати обмеженість свого ракетного арсеналу.

Інші новини:

війна в Україні НАТО вторгнення Росії Йенс Столтенберг
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

23:08

"Вірити нікому не можна": Путін назвав ім'я єдиної людини, яка говорить "правду"

22:50

Розвал Росії не завадить трибуналу і виплатам репарацій, але це стане ускладненням - ЧорновілВідео

22:40

Прикмети на 11 грудня: які 2 речі потрібно зробити, щоб залучити багатствоВідео

21:50

До 50 поранених за добу: ЗСУ прорідили ряди найманців з ПВК "Вагнера" – ГенштабВідео

21:41

Супермодель Аліна Байкова розповіла про мовчазну позицію ДіКапріо щодо війни в Україні

Реклама
21:33

По пів доби без електроенергії: у Києві ввели нові графіки відключеньВідео

21:30

Війна в Україні може вийти з-під контролю – генсек НАТОВідео

21:25

Як повернути блиск золотим прикрасам: 2 простих способи, про які мало хто здогадується

21:02

"Немає живого місця": Зеленський заявив про складну ситуацію на фронтіВідео

20:46

Путін задумався про нанесення ядерного удару - BloombergВідео

20:19

Євген Хмара розповів про перші повоєнні концерти в Києві та чому народжували дитину в УкраїніВідео

19:43

"У зворотний бік ніхто не повертається": Кириленко про нову тактику окупантів під БахмутомВідео

19:38

Чверть мільярда доларів для ЗСУ: Байден оголосив про новий пакет військової допомогиВідео

19:34

Іво Бобул розсекретив, де зараз знаходиться його кум - Леонід КучмаВідео

19:34

В Україні запровадять чотири черги для отримання світла: що зміниться для споживачівВідео

19:18

Путін ще не зрозумів, що точка неповернення для його вологих мрій вже пройденаПогляд

19:12

"Щит" від ракет і дронів РФ: ЗСУ озброять сучасними німецькими ЗРК SkynexВідео

19:04

Не тільки метал: що може загорітися в мікрохвильовці

19:00

На війну пішов добровольцем: в Україні ліквідовано багатодітного батька з Татарстану

18:59

Чоловіки будуть у захваті: кращі варіанти подарунків для коханого на Новий РікВідео

Реклама
18:39

Вихід до Азова і Таганрога: експерт розкрив сценарій заходу ЗСУ на територію РФВідео

18:35

Цинізм зашкалює: дружина Пєскова не розуміє, чому її відшила подруга з УкраїниВідео

18:33

8,5 років колонії за стрім про Бучу: в РФ запроторили за ґрати опозиціонера Яшина

18:26

На ручках подобається не всім: як не можна тримати кішку

18:17

Білоруський диктатор жорстко "проїхався" по Меркель і звинуватив Україну у розв'язуванні війниВідео

17:56

"Компроміс з дияволом": в ОП жорстко відповіли на заяву Путіна про війну з УкраїноюВідео

17:51

"Ми готові": Путін висловився про закінчення війни проти УкраїниВідео

17:18

"Скоро ми отримаємо і Patriot, і Abrams, і Leopard": Подоляк заінтригував заявою про нове озброєння

17:11

Гороскоп Таро для Дів 2023: які сюрпризи приготував кожен місяць нового рокуВідео

17:09

"Вони нам брехали": Путін істерично відповів на одкровення Меркель про Мінські угодиВідео

17:07

Дружина Володимира Остапчука зізналася, що готова до нових стосунків: "Були вже всі "краш-тести"

17:06

Сім'ї та гідні зарплати: соціологи з'ясували, за яких умов українці повернуться додому після війниВідео

16:44

"Якби не це, напав би на Україну раніше": Путін ображено поскаржився, що його "обманювали"Відео

16:41

Моді "кинув" Путіна: відмовився від зустрічі через ядерний шантаж Кремля - BloombergВідео

16:36

Нинішня дружина Павлика розповіла, чим закінчився суд з його колишньою дружиноюВідео

16:33

Справи функціонерів Української асоціації футболу: затягнути розгляд будь-якою ціноюВідео

16:16

"Ніяких проблем": Путін забув про втечу РФ з Херсона і насмішив дивною заявою про війнуВідео

16:13

Галкін повів Пугачову святкувати возз’єднання після тривалої розлуки і показав відеоВідео

16:01

Соліст Backstreet Boys Нік Картер звинувачений у зґвалтуванні 17-річної дівчинки з інвалідністю

15:54

У ФРН анонсували пакет військової допомоги Україні з новітніми САУ RCH 155Відео

Реклама
15:46

Гороскоп Таро для Терезів на 2023 рік: достаток, гарне здоров'я та яскраві перспективи

15:27

"За кілька днів": в "Укренерго" спрогнозували, коли в Україні повернуть планові відключення світлаВідео

15:11

Трибунал для Лукашенка: Білорусь є співучасницею агресії РФ - ЧорновілВідео

15:02

"Дякую Господу! Мрію скоріше почути слово " Мама!": Наталія Могилевська поділилася особистою новиною

14:30

План закінчення війни: посол США розповіла про те, що може стати "формулою миру"Відео

13:59

"Весь степ буде усипаний тілами ваших солдатів": у Казахстані активіст жорстко розніс агресорів з РФВідео

13:58

"Думав - укропи": зек-дезертир з ПВК Вагнера розповів про стрілянину по копах у РФВідео

13:50

Кадиров зробив племінника "смотрящим" за півднем України: буде "кошмарити" людей і гауляйтерівВідео

13:40

Favbet Foundation разом з партнерами передали для ЗСУ вже 50 автомобілів

13:30

Гороскоп на завтра 10 грудня 2022: Тельцям - активність, Терезам - напруженість, а Рибам - зміни

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини телеграмНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Погода зимаМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тиждень
Свята
Трійця 2023Календар 2023Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти