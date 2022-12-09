Війна в Україні може вийти з-під контролю – генсек НАТО

Столтенберг зазначив, що нема жодних сумнівів у тому, що повномасштабна війна у світі можлива.

Война в Украине может выйти из-под контроля / Коллаж фото 93-я ОМБр Холодный Яр, УНИАН

Війна, яку розв’язав російський диктатор Володимир Путін проти України, може вийти з-під контролю. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє NRK.

Він боїться, що бойові дії можуть поширитись на інші країни Європи. Це спровокує війну вже між Росією та альянсом НАТО.

"Боюся, що війна в Україні вийде з-під контролю і переросте у велику війну між НАТО і Росією. Але я впевнений, що ми цього уникнемо", - сказав Столтенберг.

Він також акцентував на тому, що повномасштабна війна у світі можлива і цьому "немає ніяких сумнівів".

Раніше Столтенберг заявив, що завдання демократичних країн зробити так, щоб Україна перемогла у війні з Росією. Якби РФ виграла розв'язану проти України війну, Володимир Путін та "інші деспоти" продовжували б застосовувати насильство для досягнення своїх цілей.

Нагадаємо, російські окупанти, ймовірно, готуються завдати нового масованого ракетного удару по Україні цього тижня. Такі дії, найімовірніше, будуть спрямовані на те, щоб підтримати недавній темп ударів, а не наростити його. Як йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (SW), РФ все ж продовжує відчувати обмеженість свого ракетного арсеналу.

Інші новини: