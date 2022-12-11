"У такому разі скоро кінець війни": Фейгін пояснив прихований зміст заяви Путіна про другу мобілізацію

Потенціал окупантів, яких набрали на фронт під час першої мобілізації, уже вичерпаний, каже російський правозахисник.

Фейгін вважає, що Путін все одно проведе другу мобілізацію в РФ/ сайт Кремля, скрін

Російський диктатор Володимир Путін заявляв про те, що нібито найближчим часом у Росії не буде проводитися друга хвиля мобілізації. Він продовжує говорити, що начебто війна проти України "йде за планом", усі "цілі виконуються, а проблеми вирішуються".

Проте диктатор РФ не конкретизує, які саме завдання, на його думку, були виконані успішно. Про це розповів російський правозахисник та опозиціонер Марк Фейгін "24 каналу".

На думку Фейгіна, Путін, найімовірніше, бреше про те, що не буде другої хвилі мобілізації.

"Тоді я охоче вірю, що через кілька місяців війна закінчиться. Тому що потенціал цієї мобілізації вже вичерпано", – сказав Фейгін.

Правозахисник зазначає, що мобілізація в Росії не допомогла російським окупантам втримати під контролем правобережжя Херсонщини і захопити Бахмут на Донеччині.

Хто такий Марк Фейгін Марк Захарович Фейгін (нар. 3 червня 1971, Куйбишев) - російський юрист. Брав участь у захисті групи Pussy Riot, націоналіста Іллі Горячева (БОРН), української військовослужбовиці Надії Савченко. Депутат Державної Думи (1994-1995). Заступник мера Самари (1997-2007). Кандидат юридичних наук (1999), пише Вікіпедія. Веде YouTube-канал Фейгін Live на політичні теми.

Опозиціонер вважає, що Путін все-таки проведе другу хвилю мобілізації коли ситуація на фронті встане взагалі поганою для армії РФ.

Раніше російський соціолог і публіцист Ігор Ейдман зазначав, що Росія уже програє війну проти України. У Кремлі розуміють, що для зміни ситуації на свою користь їм потрібно хіба що оголосити тотальну, або так звану народну війну. Проте сам російський диктатор Володимир Путін цьому противиться, адже він не зможе очолити таку війну, що означає усунення його з посади і заміну на іншого вождя.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов зазначає, що російський диктатор Володимир Путін своїми рішеннями щодо війни проти України може спричинити у Росії громадянську війну, яка закінчиться розпадом Російської Федерації.

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