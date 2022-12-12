'РФ вже програла': у Зеленського пояснили, що чекає на Росію після фіаско у війні

Після звільнення України поразка Росії буде оформлена офіційно, впевнений Михайло Подоляк.

Михайло Подоляк розповів про програш РФ у війні / Колаж фото УНІАН і https://ua.depositphotos.com/

Росія вже програла війну, розв'язану проти України, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Він вважає, що мобілізація в РФ тільки відтягує її поразку в часі. Про це представник ОП написав у Twitter.

"Росія вже програла цю війну - мобілізація тільки відтягує її поразку в часі", - написав він.

Радник глави ОП впевнений в тому, що після звільнення України поразка Росії буде оформлена офіційно.

"Це просто: спецтрибунал, вироки авторам війни і прийняття України в НАТО", - додав Подоляк, прогнозуючи майбутнє для окупантів РФ.

Раніше директор Центру армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак заявив, що після завершення гарячої фази війни протистояння з російською армією триватиме ще 10-15 років. Він підкреслив, що Україні потрібно забезпечити належний оборонний потенціал, щоб не відбулося другої спроби повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поверне всі свої території, включаючи Крим і Донбас. За його словами, частина територій буде повернута військовим шляхом, а частина – дипломатичним. Водночас Кулеба зазначив, що зараз занадто рано робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.

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