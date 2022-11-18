'Будемо протистояти ще 15 років': експерт висловив припущення щодо термінів завершення війни

Протистояння російській армії триватиме ще дуже довго / Главред

Директор Центру армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак вважає, що після завершення гарячої фази війни протистояння російській армії буде тривати ще 10-15 років.

"Щоб нам забезпечити своє майбутнє, треба закріпити національну ідею єдності українців та те, що у нас є ворог, який буде ще тривалий час. На мою думку, після завершення гарячої фази війни протистояння триватиме щонайменше 10-15 років. І для того, щоб не відбулося другої спроби Путіна, Україні потрібно забезпечити належний оборонний потенціал", - сказав фахівець для Еспресо.

Бадрак пояснив, що це можливо зробити комбінованим шляхом, тобто з одного боку отримувати від західних партнерів озброєння та технології, а також запустити низку проектів спільних виробництв та економічних програм у галузі безпеки. А друге – активізувати інтеграцію власного оборонно-промислового комплексу (ОПК) у цю справу.

"Зокрема, незалежно від позиції наших партнерів, ми можемо, а це питання вже вивчено та досліджено на рівні розробників ракетної техніки, створити ракету спочатку з дальністю 500 км, потім 1000 км, а деякі розробники переконують, що ми можемо у недалекому майбутньому створити ракету дальністю 1500 км. Також розробники кажуть, що у цьому нема особливих проблем за умов допомоги західних держав з деякими комплектуючими та елементами. Ракетну техніку ми можемо виробляти повністю самостійно, але певні елементи нам все-таки потрібно було б отримувати поки наш ОПК не оговтається від ударів, які завдав путінський режим", - зазначив він.

Війна Росії проти України

10 листопада спікер Східного угруповання українських військ Сергій Череватий заявив про те, що ЗСУ продовжують звільнення територій на Сватівському напрямку Луганської області.

Ворог намагається контратакувати і несе великі втрати. За його словами, на Авдіївському, Бахмутському і Сватівському напрямках йдуть важкі бої.

11 листопада армія України увійшла в Херсон. Місцеві жителі з радістю зустріли спецпідрозділи ЗСУ. У місті з'явилися українські прапори.

Секретар РНБО Олексій Данілов підкреслив, що ніякої заморозки війни після звільнення Херсона не буде. За його словами, Україна налаштована звільнити всі свої території. Однак на виконання завдань потрібен час.

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