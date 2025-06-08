Заморозка стане поразкою Путіна: Жданов назвав сценарій завершення війни

"Грузинський сценарій" закінчення російсько-української війни неможливий, вважає Олег Жданов.

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Україна може вступити до Євросоюзу, і Путін нічого не зможе вдіяти / Колаж: Главред, фото: Главред, скріншот із відео

Що сказав Жданов:

"Грузинського сценарію" в Україні не буде

Можливе заморожування війни

Україна може вступити до Євросоюзу

Можливий сценарій, за якого буде заморозка війни агресора Росії проти України. Тоді окупована частина країни потрапить в орбіту впливу Кремля, а інша частина української держави вступить до Євросоюзу. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що так званий грузинський сценарій, за якого Грузія за декілька років після завершення війни з РФ потрапила під її політичний вплив, в Україні неможливий.

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Утім, за словами експерта, можливий інший сценарій: окуповані території України потраплять в орбіту впливу Росії, а інша частина української держави вступить до Євросоюзу. Тоді буде заморозка, проте Путіну все одно не вдасться запобігти європейській інтеграції України.

"Але можливий сценарій заморозки конфлікту, коли окупована частина буде в орбіті РФ, а вся решта України вступить до Євросоюзу, і Путін нічого не зможе зробити", - наголосив Олег Жданов.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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