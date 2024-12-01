Путін отримав за Орєшник: названо причину стрімкого падіння рубля

На агресора Росію чекають нові санкції, причому ще жорсткіші, ніж були раніше, вважає Андрій Новак.

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Росія показала, що налаштована на ескалацію, а не перемовини - економіст / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Головне із заяви експерта:

Рубль упав через удар новою ракетою по Дніпру

У Путіна показали, що не прагнуть до перемовин

На Росію чекають нові та ще більш жорсткі санкції

Блискавичне падіння рубля в Росії безпосередньо пов'язане із застосуванням окупантами міжконтинентальної балістичної ракети Орєшник. Про це заявив Голова Комітету економістів України Андрій Новак.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що весь світ отримав сигнал: Кремль не збирається йти на перемовини і налаштований на подальшу ескалацію війни.

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"Нинішня стрімка девальвація рубля є прямим наслідком застосування Росією міжконтинентальної балістичної ракети Орєшник. Тому що Україна стала першою країною у світі, по якій було завдано удару міжконтинентальною балістикою, а для всього світу це є сигналом про те, що Росія не збирається йти на жодні переговори і здійснює чергову ескалацію цієї війни", - зазначив Новак.

На його думку, надалі на Росію чекають ще більш жорсткі санкції.

"Звичайно, на цю ескалацію відреагували негативними очікуваннями, тому що вона призведе до нових пакетів санкцій проти Росії, причому ще більш жорстких. Це, своєю чергою, призведе до економічних втрат. У результаті російська грошова одиниця реагує відповідним чином на негативні очікування, і саме тому рубль зараз знецінюється", - підкреслив Андрій Новак.

У Росії впав рубль після удару по Дніпру - що про це відомо:

Як раніше повідомляв Главред, Росія 21 листопада вдарила по Дніпру новою ракетою з роздільною бойовою частиною.

Президент Зеленський сказав, що ракета за своїми характеристиками - міжконтинентальна балістична ракета.

Пізніше виступив Путін і сказав, що РФ по Дніпру застосувала ракету середньої дальності "Орєшник". Мовляв, ракету випробували в бойових умовах.

У ГУР заявили, що удар був із комплексу "Кедр". Ракета долетіла до Дніпра за 15 хвилин.

Коротко про ракетний комплекс Кедр / Інфографіка: Главред

Після цього в Росії різко обвалився рубль. Зокрема, доходило до 120 рублів за 1 американський долар. Востаннє російська валюта демонструвала подібний обвал у березні 2022 року.

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Хто такий Андрій Новак Український економіст, учений, громадський діяч; автор книги "Як підняти українську економіку". Кандидат економічних наук. У 2009 році Андрій Новак був обраний головою оргкомітету економічного форуму українського світу. Того ж року стартував ініційований ним проект Альтернативного Кабінету міністрів України. У 2010 році став головою Комітету економістів України. У 2011 році був обраний проректором Європейського університету. 29 квітня 2012 на V черговому з'їзді Української партії Андрій Новак був обраний головою Української партії. У квітні 2013 року було оголошено про припинення його членства в цій партії. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України.

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