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Обвал до 120 за долар: рубль летить у прірву, а в РФ лякають "дедоларизацією"

Руслана Заклінська
27 листопада 2024, 18:17
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Експерти прогнозують, що курс рубля може впасти до 115–120 рублів за долар до кінця 2024 року.
Обвал до 120 за долар: рубль летить у прірву, а в РФ лякають 'дедоларизацією'
До кінця року рубль може досягти 115-120 за долар / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Головне:

  • Станом на 27 листопада 2024 року курс долара зріс до 113 рублів, євро – до 119 рублів

  • З початку серпня рубль знецінився більш ніж на 24%

    відео дня

  • До кінця року курс долара може досягти 115–120 рублів

Курс долара в Росії на міжнародному ринку піднявся до 113 рублів, а євро – до 119 рублів. Востаннє російський рубль так обвалився у березні 2022 року. Про це свідчать дані ресурсу Investing.

Ключовим фактором обвалу російської валюти є новий пакет санкцій США, спрямований на ослаблення російської економіки. Санкції ввели проти "Газпромбанку" — одного з основних джерел надходження валюти до РФ. Акції "Газпрому" впали майже до $1 на тлі знецінення рубля - це історичний мінімум.

За даними Reuters, рубль втратив понад 24% вартості з серпня 2024 року й, за оцінками експертів, його падіння може продовжитися. Очікується, що до кінця року курс долара може досягти 115–120 рублів.

Від початку року фондовий ринок РФ зазнав втрат понад на 20%. Інвестори переказують капітал із ризикових акцій на депозити, що пропонують вищі відсоткові ставки за рекордну базову ставку Центробанку РФ – 21%.

Фахівці наголошують, що для стабілізації ситуації уряд РФ та Центробанк мають ужити низку заходів, серед яких:

  • Зобов'язати експортерів збільшити обсяги продажу валюти на внутрішньому ринку.
  • Скоротити державні витрати, аби зменшити тиск на економіку.

Економічні обмеження, накладені Заходом, значно ускладнили міжнародні операції для російських компаній, особливо у нафтовому та газовому секторах. Це призвело до дефіциту валюти всередині країни, попри ослаблення рубля, стабільні ціни на нафту тимчасово підтримують прибутковість російських експортерів.

Політичні заяви РФ про "дедоларизацію"

Російські політики неодноразово заявляли про намір зменшити залежність від долара. Міністр закордонних справ Сергій Лавров звинувачує США у використанні долара як інструменту політичного тиску. З початку року він активно просуває тезу про "дедоларизацію", а також, що країни "біжать і намагаються скоротити залежність від долара".

У своїх останніх заявах Лавров назвав долар "зброєю придушення та покарання геополітичних конкурентів та й просто неслухняних", тому їй нібито "підписано вирок".

Курс долара до гривні - прогнози

Як повідомляв Главред, у грудні 2024 року курс долара в Україні поступово зростатиме. До кінця року вартість долара може досягти 41,6-41,8 грн, що менше прогнозованих 42,1 грн. За рік зростання курсу може скласти близько 10%.

Також цього тижня курс долара в українських обмінниках коливатиметься між 41,2 та 41,75 грн, а в банках – 41–41,8 грн.

Крім цього, ціна долара в Україні залишатиметься стабільною в короткостроковій перспективі. Проте через великий попит на валюту Нацбанк може змушений знизити курс гривні. У грудні очікується, що курс долара буде коливатися в межах 41,4–42,1 грн, а євро — 43,4–45,3 грн.

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