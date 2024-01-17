Путін змінив риторику: в ISW оцінили можливість переговорів Києва і Москви

Російські війська повернули собі ініціативу на більшій частині фронту, крім району бойових дій у Херсонській області.

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Путін не поміняв своїх цілей в Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот, ОП

Російський диктатор Володимир Путін продовжує демонструвати, що Кремль не зацікавлений в переговорах з Києвом, і цілі його війни незмінні - повна капітуляція України та Заходу.

Як повідомляють аналітики Інституту вивчення війни, президент РФ змінив риторику. За його словами, тепер, після невдалого контрнаступу ЗСУ, ініціатива на полі бою повністю на боці РФ.

"Це помітна зміна в риториці після заяви 14 грудня 2023 року про те, що майже всі російські війська активно діють і попередньої характеристики міністра оборони РФ Сергія Шойгу, який назвав російські наступальні операції в Україні "активною обороною", - йдеться у повідомленні.

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У ISW зазначають, що 16 січня на зустрічі з російськими муніципальними главами Путін заявив, що на "українську державність чекає непоправний удар", якщо поточне становище на фронті збережеться.

Путін підтвердив версію Кремля про те, що саме Україна, а не РФ, несе відповідальність за відсутність переговорів.

"Формула миру" Зеленського — це заборонні вимоги для переговорів", - сказав російський диктатор.

Путін також заявив, що будь-який переговорний процес - це спроба спонукати Росію відмовитися від завоювань за останні півтора року, і що це неможливо.

Аналітики також зазначають, що Кремлю, судячи з усього, не вистачає послідовної підстави, щоб пояснити поточні наступальні операції російської громадськості. Хоча часом в рамках передвиборної кампанії Путін, схоже, використовує свою роль як головнокомандувача ЗС РФ.

Переговори Росії та України

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв визнав, що "переговори" з Україною не зупинять Росію від захоплення нових українських міст.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що для України неприйнятні умови завершення війни, які виходять з Кремля.

Україна, її союзники по G7 і невелика група країн глобального півдня минулого місяця провели таємну зустріч, щоб спробувати заручитися підтримкою українських умов для проведення мирних переговорів з країною-агресором Росією. Таємна зустріч радників з національної безпеки відбулася 16 грудня 2023 року в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

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