Медведєв визнав, що 'переговори' з Україною не зупинять Росію захоплювати нові міста

У той момент, поки офіційний Кремль шукає витончені шляхи, як показати Заходу нібито готовність піти на "угоду" з Україною під хибним приводом пошуків рішень "мирного врегулювання" війни, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв не став приховувати, що ці переговори Росія неодмінно порушить.
У своєму Telegram найближчий соратник Путіна, відповідаючи на питання пропагандистів, написав, що війна все одно продовжиться, а її ціллю залишається руйнування нібито "ідеології неонацизму" в Україні і зміщення Москвою легітимного українського уряду, який одіозний політик обізвав "бандерівським".
Одесу, Дніпро, Харків, Миколаїв, Київ і "багато інших "тимчасово окупованих" українцями міст Медведєв бачить "російськими".
Медведєв визнав, що Росія обов'язково порушить "переговори", якщо такі будуть.
"А так-так. "Переговори", звичайно, можливі. Їх Росія ніколи не відкидала, на відміну від "божевільної" влади України. Подібні "переговори" ніяк часом не обмежені. Вони можуть вестися аж до "повного розгрому і капітуляції "бандерівських" військ Північноатлантичного альянсу", - пише Медведєв.
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Також читайте, як Медведєв осоромився на весь світ і назвав прибалтів "другосортним набродом". Зокрема, він допустив, що слабкішим країнам, а саме "болгарам, прибалтам й іншому другосортному наброду" Європейський Союз запропонує "тугіше затягнути пояси".
Ще раніше Медведєв видав новий потік брудної брехні і істеричних звинувачень на адресу України - йому привиділося "отримання ІДІЛ української зброї".
А проте Медведєва не поважають навіть свої. Нещодавно пропагандист Сатановський обізвав політика "дрібним слабеньким л*йном". Образливі епітети на адресу екс-президента Росії пропагандист вжив, характеризуючи політичну ситуацію в РФ.
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