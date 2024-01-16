"Путін зазнає краху раніше": Годжес оцінив, чи зможе РФ вести війну ще п'ять років

Попри те, що Путін перевів економіку РФ на військові рейки, вона продовжує залишатися в скрутному становищі.

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Бен Годжес вважає, що Путін не може вести війну ще п'ять років / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Російський диктатор Володимир Путін не має наміру закінчувати війну в Україні. При цьому продовжувати протистояння ще п'ять років у Кремля немає можливості. Таку думку озвучив колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Годжес.

За його словами, мирні переговори не цікаві країні-агресору, оскільки у Путіна є глобальні цілі. Йдеться не лише про повне знищення України, а й про крах НАТО.

"Йому не потрібно турбуватися про те, що думають росіяни, тому що він не бере участі в жодних легітимних виборах. І йому не потрібно турбуватися про те, що ЗМІ кинуть йому виклик. Я думаю, він знає, що його політичне майбутнє пов'язане з успіхом боротьби проти України. І тому він витратить стільки життів росіян, скільки буде потрібно, щоб зробити все, що йому потрібно", - заявив Бен Годжес в інтерв'ю Sestry.

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При цьому генерал вважає, що "Росія зазнає краху раніше", ніж через п'ять років. Попри те, що Путін перевів економіку РФ на військові рейки, вона продовжує залишатися в скрутному становищі, а оборонна промисловість також має чимало проблем.

Більш того, на думку Годжеса, якби Захід працював над санкціями краще, то ізоляція відбулася б швидше. Це дозволило б відокремити Кремль від Ірану, Китаю, Північної Кореї та їхньої військової допомоги. Відповідно, навіть російський народ, можливо, не став би з цим миритися.

"Я не думаю, що вони зможуть продовжувати те, що роблять зараз, особливо якщо Захід нарешті зрозуміє, що перемога України в наших інтересах. І це не благодійність для України, це для нашої вигоди. Люди навколо Путіна, всі олігархи, вони втрачають свої гроші. Вони знають, що їм нікуди діватися. Промисловість знищується. Я не думаю, що Путін зможе продовжувати воювати протягом п'яти років. До того ж, він вже не молодий", — резюмував Годжес.

Як повідомляв Главред, керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що станом на сьогоднішній день неможливий наступ ані Сил оборони України, ані російських окупантів.

Тим часом президент Естонії Алар Каріс озвучив рецепт перемоги України у війні. Він закликав країни Європи гарантувати підтримку Києву і більше вкладати в оборону.

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