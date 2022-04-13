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РФ може застосувати хімічну зброю в Києві та інших регіонах – Міноборони

13 квітня 2022, 10:38

В українському оборонному відомстві побоюються того, що Росія може відновити агресивні дії щодо інших регіонів – не тільки Півдня і Сходу.

украинские военные в Киевской области
РФ може застосувати хімічну зброю в Києві та інших регіонах – Міноборони/ Reuters

В Міноборони України наголосили, що громадянам ще рано повертатися до Києва. За словами заступниці очільника відомства Ганни Маляр, ще залишається ризик поновлення бойових дій проти Києва та інших регіонів, звідки вже вдалося вигнати окупантів. Крім цього, є загроза застосування хімічної зброї з боку Росії.

Про це Маляр сказала в ефірі телемарафону у середу, 13 квітня. Вона також зазначила, що в РФ попри використання великої кількості ракет вони ще є у запасі.

"Зараз ще рано повертатися, зокрема і до столиці. І треба не забувати, що сьогодні в державі є високий ризик застосування хімічної зброї з боку Росії, бо вони розглядають такі сценарії. І попри те, що вони випустили по Україні понад тисячу ракет, у них залишається величезний арсенал", – зазначила Маляр.

Україна розуміє, що РФ може поновити наступ і щодо інших регіонів держави. Проте Збройні сили нашої країни готові дати відсіч ворогу.

За словами Маляр, Кремль зараз розглядає своїм основним завданням встановити контроль над Сходом нашої держави – вони хочуть повністю закріпитися у межах Луганської та Донецької областей. Крім цього, як регіони, де вони хочуть застосувати свої сили, росіяни розглядають Херсонську і Харківську області.

"Водночас можлива загроза і щодо інших регіонів. Тому на сьогодні не варто розслаблятися, війна є в її активній фазі. Ми не можемо говорити, що спадає активність, зменшуються бої. Вони є, просто тривають на сході України, і дуже запеклі бої", – каже заступниця глави Міноборони.

читайте такожХімічна атака РФ: чим вона небезпечна, як розпізнати і захиститисяМаляр додає, що тільки пізніше буде зрозуміло, чи просуватиметься ворог далі. Це залежатиме від результатів боїв на тих територіях, де зараз перебувають окупанти.

Раніше повідомлялося, що у Путіна вирішили продовжувати загарбницьку війну проти України. Вони обирали між цим рішенням і тим, чи погоджуватися на переговори, каже радник голови ОП Олексій Арестович.

Також повідомлялося, що українські захисники звільнили 15 населених пунктів у Херсонській області і відсунули лінію активних бойових дій за межі Дніпропетровщини вглиб Херсонщини. Тепер на території Дніпропетровської області не залишилося окупантів.

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