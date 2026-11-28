Український оборонний сектор за останні роки значно зміцнився.

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Будівництво заводу Rheinmetall в Україні під питанням / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Rheinmetall розглядає можливість відмови від створення в Україні підприємства

Українська сторона виступає за розвиток власних потужностей

Німецький оборонний концерн Rheinmetall розглядає можливість відмови від створення в Україні підприємства з виробництва артилерійських боєприпасів.

Спільний проєкт, про який сторони домовилися у 2024 році, за минулий час так і не перейшов до практичної реалізації, повідомляє Defense Express.

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Голова компанії Армін Паппергер не виключив остаточного припинення ініціативи. За його словами, за останній рік досягти помітного прогресу не вдалося, а між партнерами виникли розбіжності щодо організації виробництва.

Зокрема, українська сторона виступає за розвиток власних потужностей і прагне самостійно виготовляти озброєння. Саме цю позицію Паппергер назвав однією з перешкод для подальшої співпраці.

"Українські партнери зайняли позицію, що хочуть усе виробляти самі, і не відступають від неї", - зазначив керівник концерну.

При цьому український оборонний сектор за останні роки значно зміцнився. Вітчизняні підприємства вже випускають боєприпаси різних типів і забезпечують понад половину річної потреби Сил оборони в артилерійських снарядах, що становить 1–1,3 млн одиниць.

Незважаючи на невизначеність із заводом, Rheinmetall не має наміру повністю припиняти співпрацю з Україною. Серед можливих напрямків подальшого партнерства - постачання виробничого обладнання та передача технологій для виготовлення далекобійних боєприпасів.

Що передувало

У Defense Express нагадують, що проблеми з проєктом виникли не вперше: раніше німецька сторона вказувала на бюрократичні перешкоди. Аналітики також не виключають впливу політичних розбіжностей, однак підтверджень цієї версії немає.

За оцінкою видання, ситуація значною мірою пов’язана з тим, що за час очікування Україна суттєво наростила власні можливості з виробництва озброєння та боєприпасів.

/ Інфографіка: Главред

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українські фахівці почали збивати іранські дрони на Близькому Сході. На державному рівні залишається заблокованою можливість прямих поставок українських безпілотників за кордон.

"Главред" писав, що Україна відправила дрони-перехоплювачі для захисту баз США на Близькому Сході. Володимир Зеленський повідомив про відправку українських експертів з безпілотників на Близький Схід.

Раніше повідомлялося, що в Україні створять новий рубіж ППО. Росія провела одну з наймасштабніших атак дронами, використавши майже весь свій арсенал і змінивши тактику нанесення ударів, повідомив військовий.

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