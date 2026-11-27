В результаті атаки російського безпілотника на Кременчук постраждали чотири людини.

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Росія завдала удару по Кременчуку / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

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В результаті удару РФ по Кременчуку є поранені

Чотири людини постраждали внаслідок ворожого обстрілу

Армія країни-агресора РФ завдала удару по Кременчуку Полтавської області у п’ятницю, 27 листопада, внаслідок чого є поранені.

У результаті атаки російського безпілотника на Кременчук постраждали чотири людини, повідомив голова Полтавської обласної державної адміністрації Віталій Дяківнич.

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"Кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб. Серед них - троє дітей", - написав він у Telegram.

Раніше повідомлялося, що російський безпілотник атакував Кременчук увечері в п’ятницю, у місті чули вибухи.

Нові реактивні безпілотники РФ: які загрози для України

Авіаційний аналітик Костянтин Криволап в інтерв’ю виданню "Главред" звернув увагу на зміни в російському арсеналі засобів повітряного нападу. За його словами, починаючи з серпня РФ помітно збільшила виробництво та застосування нових видів озброєння, що використовуються для ударів по українській території.

"Росіяни суттєво збільшили кількість відносно дешевих засобів, які вже змогли або ще намагаються довести до великомасштабного виробництва. При цьому вони значно збільшують не лише кількість засобів із відносно невеликою бойовою частиною - 50–100 кг, а й масу вибухівки в нових засобах ураження", - підкреслив експерт.

Крім того, Криволап вказав на розширення лінійки реактивних засобів ураження. Серед нових зразків він згадав "Бандероль", яку російські війська використовували для атаки на Слобідський район.

"Якщо раніше це були переважно засоби, що запускалися з землі, то зараз, окрім "Бандеролі", з’являються С-71К "Ковер" - це повітряна платформа, щось середнє між дешевим дроном і дешевою крилатою ракетою, - та С-71М "Монохром", - пояснив Криволап.

/ Главред

Удари РФ по Україні

Як писав Главред, російські війська атакували Чернігів ударними безпілотниками. У місті прогриміли три вибухи, внаслідок атаки є постраждала та загиблий.

Нагадаємо, раніше російська окупаційна армія атакувала ударним безпілотником житловий багатоповерховий будинок у Новобаварському районі Харкова. На 15-му поверсі спалахнула пожежа. Відомо щонайменше про трьох постраждалих.

Раніше повідомлялося, що російські війська завдали удару по житловому будинку в Ізюмі Харківської області. Під час атаки на багатоповерхівку постраждали 12 осіб, серед них четверо дітей. За інформацією Олега Синегубова, під завалами могли перебувати люди.

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