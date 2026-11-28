Після тези президента України про "дивну" дружбу лідера США з російським диктатором, Трамп пояснив свій підхід прагненням домовитися.

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Видання вважає, що Трамп намагається захистити свої теплі стосунки з диктатором / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скріншоти з відео

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Трамп додав Україну до спільної заяви з генсеком НАТО

В оригіналі заклик не розширювати війну стосувався лише Росії

Путіна Трамп закликав припинити агресію в Європі

Президент США Дональд Трамп, публікуючи у своїй соцмережі спільну заяву з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, дописав до неї Україну. У погодженому тексті йшлося про те, що дій, які розширюють війну, має уникати лише країна-агресорка Росія, а у версії Трампа цей заклик адресовано вже обом сторонам.

Розбіжність видно з порівняння заяви на сайті НАТО з дописом Трампа в Truth Social. На неї звернуло увагу видання The Kyiv Independent.

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Трамп і Рютте зустрілися ввечері 25 листопада в резиденції Мар-а-Лаго у Флориді. Головними темами розмови стали війна Росії проти України та конфлікт в Ірані.

У тексті, який оприлюднив Альянс, відповідальність за можливе розширення війни покладено лише на Москву.

"Ми також обговорили важливість того, щоб Росія уникала будь-яких дій, які навмисно чи ненавмисно розширюють війну, а також важливість якнайшвидшого мирного врегулювання війни", - йдеться в заяві на сайті НАТО.

У дописі Трампа той самий фрагмент звучить інакше.

"...важливість того, щоб Росія та Україна уникали будь-яких дій, які навмисно чи ненавмисно розширюють війну", - написав президент США.

Як Трамп відреагував на обурення з боку Зеленського

В окремому дописі Трамп повідомив, що під час зустрічі в китайському Шеньчжені довго говорив із Путіним про припинення військової агресії. За словами президента США, це потрібно, щоб якнайшвидше досягти мирної угоди між Росією та Україною.

"Я багато часу говорив про те, що хотів би, щоб президент Путін припинив усю військову агресію проти територій по всій Європі", - написав Трамп.

Які саме дії в Європі він мав на увазі, Трамп не уточнив. Водночас, як пише The Washington Post, президент США захистив свої стосунки з Путіним після того, як Володимир Зеленський назвав їхню дружбу дивною і порівняв її з дружбою з Гітлером під час Другої світової війни.

Відповідаючи журналістам, Трамп пояснив свій підхід прагненням домовитися.

"Ми хочемо укласти угоду. Ми хочемо зупинити вбивства", - сказав Трамп.

За його словами, найбільша проблема врегулювання полягає в тому, що Зеленський і Путін ненавидять одне одного.

Хроніка завершення війни Трампом / Інфографіка: Главред

Чого Трамп хоче від зустрічей з Путіним

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Гринченка Максим Розумний в інтерв'ю Главреду напередодні саміту в Шеньчжені зазначив, що найвразливіша позиція серед трьох лідерів саме у Трампа.

"Найбільш вразлива позиція - у Трампа. Він хоче щось виторгувати в останній момент. Сподівається, умовно кажучи, поставити на зеро: раптом удасться чогось досягти, хоч щось вирішити для американської політики. Після поразки на виборах до Конгресу йому потрібно щось робити, шукати можливості", - наголосив експерт.

Крім політичного розрахунку, Розумний побачив у поведінці президента США й особистий мотив.

"Думаю, є ще психологічний аспект. Трамп, найімовірніше, заздрить Путіну та Сі Цзіньпіну як довічним правителям своїх країн. Він такими людьми захоплюється, зустрічався з Кім Чен Ином. Опинитися в їхньому колі, відчути себе таким самим "королем" - це, очевидно, певний невловимий, ірраціональний бонус від зустрічі", - пояснив Розумний.

Трамп і Путін - останні новини

Як повідомляв Главред, Трамп заявив, що був дуже жорстким щодо країни-агресорки Росії. Він також допустив участь Путіна у саміті G20 у Маямі. За словами Трампа, російський диктатор хотів би завершити війну, але для цього потрібна згода обох сторін.

Зеленський в інтерв'ю BBC прокоментував жести Трампа щодо Путіна. Президент України назвав кремлівського диктатора агресором і вбивцею, який приніс фашизм у XXI століття. Він наголосив, що такі жести дуже болючі для родин, які втратили дочок і синів.

Сам Трамп раніше пояснював свою риторику щодо Путіна. Президент США заявив, що має укласти угоду, і цим пояснив, чому називає Путіна другом. Тристоронній саміт США, Китаю та Росії відбувся в Шеньчжені 19 листопада.

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