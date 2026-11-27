У районі захопленого Росією населеного пункту Курошани Запорізької області було знищено зенітний ракетний комплекс "Бук-М3".

https://glavred.net/ukraine/moshchnye-udary-sil-oborony-vzorvan-zrk-buk-m3-punkty-upravleniya-i-sklady-gsm-rf-10816145.html Посилання скопійоване

Зруйновано важливі цілі окупантів РФ / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, ua.depositphotos.com

Головне:

Завдано ударів по цілях РФ

Робота щодо ключових військових цілей РФ триватиме

Сили оборони України 26 листопада та в ніч на 27 листопада завдали серії ударів по засобах протиповітряної оборони, пунктах управління та логістичних об’єктах російських окупаційних військ.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, у районі захопленого РФ населеного пункту Курошани Запорізької області було уражено зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" - найсучасніша модифікація "Бука", якою противник прикриває свої угруповання на півдні.

відео дня

У районі Талового Луганської області під удар потрапив пункт управління ворожої частини, а в районі Селидового Донецької області - пункт управління БПЛА, звідки загарбники координували атаки дронів на позиції українських військових.

При цьому в районі Грибувахи Луганської області було уражено склад паливно-мастильних матеріалів, а в Луганську - склад матеріально-технічних засобів, де внаслідок цього спалахнула пожежа. Масштаби завданих збитків уточнюються.

"Робота щодо ключових військових цілей противника триватиме доти, доки Росія повністю не припинить збройну агресію проти України", - додали в Генштабі ЗСУ.

/ Генштаб

Контрнаступальна операція ЗСУ: що відомо про результати

На Куп’янському напрямку українські захисники провели спеціальну контрнаступальну операцію "Велес", у рамках якої задіяли підземні комунікації. За підсумками боїв понад 30 російських військових потрапили в полон, а сукупні втрати противника перевищили 100 осіб.

Для досягнення поставлених цілей українські підрозділи застосували одразу кілька тактичних підходів. Наступальні дії через підземні споруди координувалися з операціями на поверхні та використанням безпілотників.

У результаті таких дій вдалося зупинити спроби російських військ проникнути в тил українських підрозділів у районі Куп’янська.

/ Инфографика: Главред

Раніше "Главред" повідомляв, що в Краснодарському краї Росії прогриміла серія вибухів на тлі масованої атаки безпілотників. Про проліт БПЛА та роботу російської ППО повідомляли місцеві жителі та моніторингові канали.

Нагадаємо, серія вибухів прогриміла в російському Нижньокамську в Татарстані - місцеві жителі фіксували проліт хвилі безпілотників та активну роботу протиповітряної оборони.

Як повідомлялося, Сили оборони України атакували Волгоград крилатими ракетами FP-5 "Фламінго". Зафіксовано влучання ракет у російське підприємство "Волгоградпромпроект", внаслідок чого виникла пожежа.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред