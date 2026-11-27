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- Робота щодо ключових військових цілей РФ триватиме
Сили оборони України 26 листопада та в ніч на 27 листопада завдали серії ударів по засобах протиповітряної оборони, пунктах управління та логістичних об’єктах російських окупаційних військ.
Як повідомили в Генштабі ЗСУ, у районі захопленого РФ населеного пункту Курошани Запорізької області було уражено зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" - найсучасніша модифікація "Бука", якою противник прикриває свої угруповання на півдні.
У районі Талового Луганської області під удар потрапив пункт управління ворожої частини, а в районі Селидового Донецької області - пункт управління БПЛА, звідки загарбники координували атаки дронів на позиції українських військових.
При цьому в районі Грибувахи Луганської області було уражено склад паливно-мастильних матеріалів, а в Луганську - склад матеріально-технічних засобів, де внаслідок цього спалахнула пожежа. Масштаби завданих збитків уточнюються.
"Робота щодо ключових військових цілей противника триватиме доти, доки Росія повністю не припинить збройну агресію проти України", - додали в Генштабі ЗСУ.
Контрнаступальна операція ЗСУ: що відомо про результати
На Куп’янському напрямку українські захисники провели спеціальну контрнаступальну операцію "Велес", у рамках якої задіяли підземні комунікації. За підсумками боїв понад 30 російських військових потрапили в полон, а сукупні втрати противника перевищили 100 осіб.
Для досягнення поставлених цілей українські підрозділи застосували одразу кілька тактичних підходів. Наступальні дії через підземні споруди координувалися з операціями на поверхні та використанням безпілотників.
У результаті таких дій вдалося зупинити спроби російських військ проникнути в тил українських підрозділів у районі Куп’янська.
Раніше "Главред" повідомляв, що в Краснодарському краї Росії прогриміла серія вибухів на тлі масованої атаки безпілотників. Про проліт БПЛА та роботу російської ППО повідомляли місцеві жителі та моніторингові канали.
Нагадаємо, серія вибухів прогриміла в російському Нижньокамську в Татарстані - місцеві жителі фіксували проліт хвилі безпілотників та активну роботу протиповітряної оборони.
Як повідомлялося, Сили оборони України атакували Волгоград крилатими ракетами FP-5 "Фламінго". Зафіксовано влучання ракет у російське підприємство "Волгоградпромпроект", внаслідок чого виникла пожежа.
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