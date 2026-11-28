Ви дізнаєтеся:
- Чому Аристарх Венес потрапив до "чорного списку"
- Які обставини до цього призвели
Російський актор Аристарх Венес, відомий глядачам за серіалом "Кадетство", внесений до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України. Відповідне рішення Національна рада з питань телебачення та радіомовлення ухвалила 26 листопада після моніторингу медіапростору, повідомляється на сайті регуляторного органу.
У відомстві встановили, що артист став обличчям путінської пропаганди, підтримує російських окупантів і незаконно відвідує тимчасово окуповані території України. Зокрема, Венес зіграв одну з ключових ролей у пропагандистському міні-серіалі "20/22", зйомки якого відбувалися в захопленому Маріуполі, а прем’єра відбулася у 2024 році на "Першому каналі".
Крім того, регулятор зафіксував публічні висловлювання актора, в яких він хвалився поїздками до так званих "ЛДНР" і фактично заперечував територіальну цілісність України.
"Поїхав на приєднання "ДНР", "ЛНР" до Росії. Це взагалі дивно. Тобто я приїжджав до самопроголошених народних республік, а виїжджав уже з Росії", - заявляв раніше Венес.
Також у 2024 році актор взяв участь у "Форумі молоді Донбасу" в окупованому Бердянську Запорізької області, де закликав працювати заради "перемоги РФ" і розповідав про "глибокий емоційний зв’язок" із регіоном. Крім того, Венес регулярно збирає допомогу для російських військових, героїзує їхні дії та публічно виправдовує збройну агресію проти України.
Нагадаємо, широку популярність Аристарх Венес здобув у 2000-х роках завдяки ролі суворовця Іллі Сухомліна в серіалах "Кадетство" та "Кремлівські курсанти". Він також знімався у проєктах "Однокласники", "Корпоратив", "П’ятниця" та "Вир".
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