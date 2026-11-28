Національна рада з питань телебачення та радіомовлення визнала російського артиста особою, яка становить загрозу національній безпеці України.

https://glavred.net/stars/zvezda-kadetov-poplatilsya-za-podderzhku-voyny-v-ukraine-popal-v-chernyy-spisok-10816235.html Посилання скопійоване

Аристарх Венес - "Кадетство" / колаж: Главред, фото: Стархіт; instagram.com, Аристарх Венес

Ви дізнаєтеся:

Чому Аристарх Венес потрапив до "чорного списку"

Які обставини до цього призвели

Російський актор Аристарх Венес, відомий глядачам за серіалом "Кадетство", внесений до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України. Відповідне рішення Національна рада з питань телебачення та радіомовлення ухвалила 26 листопада після моніторингу медіапростору, повідомляється на сайті регуляторного органу.

У відомстві встановили, що артист став обличчям путінської пропаганди, підтримує російських окупантів і незаконно відвідує тимчасово окуповані території України. Зокрема, Венес зіграв одну з ключових ролей у пропагандистському міні-серіалі "20/22", зйомки якого відбувалися в захопленому Маріуполі, а прем’єра відбулася у 2024 році на "Першому каналі".

відео дня

Аристарх Венес підтримав російську агресію проти України / фото: instagram.com, Аристарх Венес

Крім того, регулятор зафіксував публічні висловлювання актора, в яких він хвалився поїздками до так званих "ЛДНР" і фактично заперечував територіальну цілісність України.

"Поїхав на приєднання "ДНР", "ЛНР" до Росії. Це взагалі дивно. Тобто я приїжджав до самопроголошених народних республік, а виїжджав уже з Росії", - заявляв раніше Венес.

Також у 2024 році актор взяв участь у "Форумі молоді Донбасу" в окупованому Бердянську Запорізької області, де закликав працювати заради "перемоги РФ" і розповідав про "глибокий емоційний зв’язок" із регіоном. Крім того, Венес регулярно збирає допомогу для російських військових, героїзує їхні дії та публічно виправдовує збройну агресію проти України.

Аристарх Венес знімався у пропагандистських фільмах / фото: instagram.com, Аристарх Венес

Нагадаємо, широку популярність Аристарх Венес здобув у 2000-х роках завдяки ролі суворовця Іллі Сухомліна в серіалах "Кадетство" та "Кремлівські курсанти". Він також знімався у проєктах "Однокласники", "Корпоратив", "П’ятниця" та "Вир".

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Камалія прокоментувала ймовірність возз'єднання з екс-чоловіком Мохаммадом Захуром після розлучення. Артистка назвала принципову умову, за якої повернення до колишніх стосунків можливе.

Також путініст Філіп Кіркоров розповів про загибель свого однорічного собаки породи мальтипу на прізвисько Леброн, але замість слів підтримки отримав шквал критики від аудиторії. У коментарях користувачі зазначили, що до трагедії міг призвести спосіб життя улюбленця.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред