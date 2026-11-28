На місці "прильоту" працювали 55 надзвичайників і двоє кінологів зі службовими собаками. Одну людину вдалося врятувати.

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Рятувальники на місці удару по підприємству в Ніжині / Колаж: Главред, фото: ДСНС Чернігівщини

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У Ніжині загинули 7 людей, ще 7 - травмовані

Одну людину врятували з-під завалів

На місці працювали 55 рятувальників і 14 одиниць техніки

Унаслідок атаки країни-агресорки РФ по підприємству в Ніжині на Чернігівщині загинули сім людей, ще семеро - отримали травми. Аварійно-рятувальні роботи на місці удару завершено, одну людину надзвичайникам вдалося дістати з-під завалів. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Telegram.

"У Ніжині завершено аварійно-рятувальні роботи на місці вчорашнього удару. Одну людину надзвичайникам вдалося врятувати з-під завалів", - йдеться в повідомленні.

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За даними ДСНС, до ліквідації наслідків атаки залучили 55 рятувальників і 14 одиниць техніки. Пошук людей під завалами допомагали вести двоє кінологів зі службовими собаками.

Що відомо про удар по Ніжину

Російські окупанти атакували підприємство в Ніжині вдень 27 листопада. Назву підприємства та тип озброєння, яким було завдано удару, офіційно не повідомляли.

Кількість жертв зростала впродовж доби. Спершу міський голова Ніжина Олександр Кодола повідомляв про двох загиблих і чотирьох госпіталізованих, згодом поліція Чернігівщини - про трьох загиблих і сімох поранених.

Рятувальники розбирали завали весь день і ніч, а роботи завершилися вже після опівночі, повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram. За даними ОВА, загалом за минулу добу внаслідок російських атак на Чернігівщині загинули вісім людей, ще десятеро - постраждали.

Поліція документує наслідки удару. Відомості про подію вносять до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

Реактивний Шахед / Інфографіка: Главред

Чому Росія б'є по цивільних підприємствах?

Президент Центру глобалістики Стратегія XXI, експерт з енергетичної безпеки Михайло Гончар в інтерв'ю Главреду зазначив, що масовані удари по енергетичній, транспортній та промисловій інфраструктурі Кремль використовує також як інструмент психологічного тиску на українців.

"Третя мета - посіяти додаткову паніку, яка в перспективі може призвести до хаосу. Адже західна частина країни, яка вважалася відносно безпечною, тепер, мовляв, перестає бути такою", - наголосив фахівець.

Водночас військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко в коментарі Слово і діло вважає, що росія свідомо посилює терор проти цивільного населення.

"Вони обирають місця, де більше скупчення людей, для того, щоб було якомога більше жертв. Чим більше жертв, тим більше резонанс", - зазначив він.

За словами Коваленка, такою тактикою окупанти намагаються відвернути увагу від відсутності результатів на полі бою.

"Вони такими діями відвертають увагу від того, що на полі бою в них на сьогодні найгірша диспозиція з 2022 року. Вони не мають суттєвих проривів", - пояснив експерт.

Удари РФ по Україні - новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 28 листопада російська окупаційна армія атакувала Україну дронами. Сили ППО збили 141 дрон із 162, зафіксовано влучання на 13 локаціях. Наслідки атаки зафіксували в Білій Церкві та Харкові.

27 листопада країна-агресорка вдарила по цивільному підприємству на Житомирщині. Під час обстрілу Малинської громади загинув 40-річний чоловік, ще 12 людей отримали поранення. Серед постраждалих - мешканці регіону віком від 23 до 61 року.

Тим часом країна-агресор Росія може завдати нового масованого удару по Україні вже протягом найближчих двох діб. Запас балістичних ракет, накопичених для атаки, сягнув 35 штук.

Раніше моніторинговий канал "КіберБорошно" оприлюднив неофіційну карту ймовірних цілей балістичних ракет, де найбільше позначок - 37 - припадає на Київ. Також на ній позначені Дніпро, Запоріжжя, Харків, Полтава, Черкаси, Кременчук та інші міста.

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