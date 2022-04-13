Попри небезпеку до Києва вже повернулося дві третини мешканців - Кличко

Віталій Кличко закликав поки не поспішати повертатися додому / Telegram

У Києві вже повернулися дві третини жителів, попри рекомендацію не поспішати з поверненням, повідомив у середу, 13 квітня, мер міста Віталій Кличко в ефірі телеканалу Рада.

"Ми орієнтуємося на рекомендації військових, і вони кажуть, що на сьогодні загроза досить велика, в тому числі ракетних обстрілів. Ще одна загроза-йде розмінування прилеглих територій області, де, на жаль, кілька осіб загинуло в результаті підривів", - розповів він.

Мер зазначив, що комунальні підприємства столиці повертається до нормальної роботи, проте частина їхніх співробітників евакуйовані або увійшли до лав захисників України.

"Дві третини киян вже повернулися, повертаються щодня, попри рекомендації. Однак поспішати не варто: ще не всі маршрути автобусів, тролейбусів працюють в місті, тривають перевірки на блокпостах. Не будемо забувати, що країна живе в умовах воєнного стану", - нагадав Кличко.

Крім того, він повідомив, що в Києві зареєстровано 10 тисяч нових вимушених переселенців.

Війна в Україні

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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