Коротко:
- Два конвої РФ не дійшли до берегів Лівії
- Один із них супроводжував фрегат "Адмірал Головко"
- Друга флотилія зупинилася біля узбережжя Алжиру
Два конвої країни-агресорки РФ у Середземному морі, які супроводжували військові кораблі, розвернулися й не виконали своїх завдань після того, як українські морські дрони потопили корвет "Меркурій" у лівійському порту Бенгазі 22 листопада. Про це з посиланням на трьох представників військових і служб безпеки повідомило агентство Reuters.
За даними видання, конвой російських кораблів, що перевозив військову техніку до Лівії, змінив курс і повернув назад. Так Росія намагається вберегти свої військово-морські активи після удару, який знищив її корабель приблизно за 2000 км від лінії фронту.
Інший конвой, який супроводжував фрегат ВМФ РФ "Адмірал Головко", розвернувся біля Сицилійської протоки того ж дня, коли стався напад у Бенгазі. Про це агентству розповів європейський військовий чиновник, який відстежував рух кораблів.
Протока є ключовим пунктом перед узбережжям Північної Африки. Співробітник української військової розвідки та окремий представник служби безпеки на Близькому Сході, знайомий із конвоєм, підтвердили, що друга флотилія зійшла з курсу до Лівії і тепер стоїть біля узбережжя Алжиру.
Чому Росія боїться за свої кораблі в Середземному морі
Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов в інтерв'ю Главреду розповідав, як удари по російській логістиці змінюють ситуацію навколо Криму.
"З військової точки зору Крим опинився в оперативному оточенні", - наголосив фахівець.
Говорячи про роль безпілотників, Жданов підкреслив, що їхній тиск на ворожу інфраструктуру не припинятиметься.
"Наші „добрі дрони" супроводжуватимуть процес своєю присутністю, навіть якщо нальоти будуть лише періодичними, а це означає, що відновлення мосту стане вічною роботою", - пояснив експерт.
Капітан 1 рангу у відставці, експерт Центру оборонних стратегій Степан Яким'як у коментарі Еспресо звернув увагу, що після удару в Бенгазі Москва почала побоюватися за інші свої судна.
"Російська Федерація боїться за свої інші судна, які не знищені й не потоплені", - зазначив він.
Окремо експерт наголосив, що законною ціллю є і фрегат, який супроводжує російські судна.
"Такий фрегат також є законною ціллю. І судна, які він конвоює, - це судна Російської Федерації", - сказав Яким'як.
Удар по корвету "Меркурій" - новини за темою
Як повідомляв Главред, 22 листопада ЗМІ дізналися про атаку на російський корвет у Лівії. Корвет проєкту 20380 стояв у порту Бенгазі. За даними Naval News, корабель міг отримати критичні пошкодження після вибуху.
Згодом подробиці удару розкрили у ВМС ЗСУ. Речник ВМС Дмитро Плетенчук заявив, що ймовірність повернення "Меркурія" до виконання завдань вкрай мала. За його словами, втрата корабля змусить Росію переглянути логістику й супровід морських перевезень.
У Кремлі відреагували на удари по своїх суднах біля берегів Лівії. Речник Путіна Дмитро Пєсков після атак України звернувся до країн Балтії.
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