Флотилія зійшла з курсу біля Сицилійської протоки й зупинилася поблизу берегів Алжиру.

https://glavred.net/war/dva-konvoji-flotu-rf-povernuli-nazad-pislya-udaru-po-korvetu-v-liviji-10816133.html Посилання скопійоване

Знищення корвета "Меркурій" змусило два конвої РФ повернути назад / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Міноборони РФ

Коротко:

Два конвої РФ не дійшли до бе регів Лівії

Один із них супроводжував фрегат "Адмірал Головко"

Друга флотилія зупинилася біля узбережжя Алжиру

Два конвої країни-агресорки РФ у Середземному морі, які супроводжували військові кораблі, розвернулися й не виконали своїх завдань після того, як українські морські дрони потопили корвет "Меркурій" у лівійському порту Бенгазі 22 листопада. Про це з посиланням на трьох представників військових і служб безпеки повідомило агентство Reuters.

За даними видання, конвой російських кораблів, що перевозив військову техніку до Лівії, змінив курс і повернув назад. Так Росія намагається вберегти свої військово-морські активи після удару, який знищив її корабель приблизно за 2000 км від лінії фронту.

відео дня

Інший конвой, який супроводжував фрегат ВМФ РФ "Адмірал Головко", розвернувся біля Сицилійської протоки того ж дня, коли стався напад у Бенгазі. Про це агентству розповів європейський військовий чиновник, який відстежував рух кораблів.

Протока є ключовим пунктом перед узбережжям Північної Африки. Співробітник української військової розвідки та окремий представник служби безпеки на Близькому Сході, знайомий із конвоєм, підтвердили, що друга флотилія зійшла з курсу до Лівії і тепер стоїть біля узбережжя Алжиру.

Чому Росія боїться за свої кораблі в Середземному морі

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов в інтерв'ю Главреду розповідав, як удари по російській логістиці змінюють ситуацію навколо Криму.

"З військової точки зору Крим опинився в оперативному оточенні", - наголосив фахівець.

Говорячи про роль безпілотників, Жданов підкреслив, що їхній тиск на ворожу інфраструктуру не припинятиметься.

"Наші „добрі дрони" супроводжуватимуть процес своєю присутністю, навіть якщо нальоти будуть лише періодичними, а це означає, що відновлення мосту стане вічною роботою", - пояснив експерт.

Капітан 1 рангу у відставці, експерт Центру оборонних стратегій Степан Яким'як у коментарі Еспресо звернув увагу, що після удару в Бенгазі Москва почала побоюватися за інші свої судна.

"Російська Федерація боїться за свої інші судна, які не знищені й не потоплені", - зазначив він.

Окремо експерт наголосив, що законною ціллю є і фрегат, який супроводжує російські судна.

"Такий фрегат також є законною ціллю. І судна, які він конвоює, - це судна Російської Федерації", - сказав Яким'як.

Удар по корвету "Меркурій" - новини за темою

Як повідомляв Главред, 22 листопада ЗМІ дізналися про атаку на російський корвет у Лівії. Корвет проєкту 20380 стояв у порту Бенгазі. За даними Naval News, корабель міг отримати критичні пошкодження після вибуху.

Згодом подробиці удару розкрили у ВМС ЗСУ. Речник ВМС Дмитро Плетенчук заявив, що ймовірність повернення "Меркурія" до виконання завдань вкрай мала. За його словами, втрата корабля змусить Росію переглянути логістику й супровід морських перевезень.

У Кремлі відреагували на удари по своїх суднах біля берегів Лівії. Речник Путіна Дмитро Пєсков після атак України звернувся до країн Балтії.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред