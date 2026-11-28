Пасажирів рейсу до Владивостока три години тримали в салоні.

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Сотні дронів летіли на Москву: що відомо про хаос в аеропортах / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Коротко:

Собянін заявив про 462 дрони, які летіли у бік Московського регіону

Внуково й Домодєдово обмежували рейси, збої були і в Шереметьєво

Під Калугою уламки пошкодили дачний будинок

У ніч на 28 листопада на Московський регіон країни-агресорки Росії летіли 462 дрони, 123 з них, за версією російської влади, збили на підльоті до столиці РФ. Через атаку аеропорти Москви Внуково й Домодєдово обмежували приймання та відправлення літаків, а пасажири одного з рейсів із Шереметьєво кілька годин просиділи в салоні.

"У період з 23:00 27 листопада до 7:00 28 листопада в бік Московського регіону летіли 462 БПЛА. Більшу частину нейтралізовано силами ППО Міноборони на дальніх підступах. 123 безпілотники знищено на підльоті до Москви", - написав мер Москви Сергій Собянін у Telegram.

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Упродовж ночі мер публікував дані частинами: о 22:09 за московським часом він заявив про 11 збитих дронів, станом на 01:28 - про 48, а о 04:04 - уже про 69. Щоразу Собянін повідомляв, що на місцях падіння уламків працюють екстрені служби, проте про можливі влучання, пошкодження чи постраждалих не писав.

Які аеропорти Росії обмежували роботу

Обмеження на приймання та відправлення літаків запроваджували в московських аеропортах Внуково й Домодєдово. Крім Москви, такі заходи діяли в аеропортах Калуги, Пензи, Саратова й Тамбова, повідомило видання Astra.

Офіційно про обмеження в Шереметьєво не повідомляли. Однак, за даними російського видання "Осторожно, новости", рейс SU6259 авіакомпанії "Россия" з Москви до Владивостока так і не вилетів увечері 27 листопада.

Що сталося з рейсом до Владивостока

Пасажири майже три години чекали вильоту в салоні, після чого командир повітряного судна оголосив, що рейс затримується на невизначений термін. Пояснити причину затримки працівники авіакомпанії не змогли.

Близько опівночі людей висадили з літака й пообіцяли відправити до Владивостока іншим бортом, а згодом виліт перенесли на 10:00 ранку. У СМС пасажирам повідомили, що рейс виконуватиметься з додатковою посадкою, проте замість назви міста в повідомленні залишили пробіл.

Що відомо про наслідки в Калузькій області

Губернатор Калузької області Владислав Шапша заявив про 120 збитих над регіоном дронів, повідомило видання Astra. За його словами, безпілотники збивали над Боровським, Дзержинським, Жуковським, Малоярославецьким і Сухиницьким округами.

"За попередньою інформацією, на околиці Калуги внаслідок падіння уламків БПЛА частково пошкоджено покрівлю та скління дачного будинку. Постраждалих немає. На місцях працюють оперативні групи", - написав Шапша.

Збої в роботі російських аеропортів через загрозу дронів стали регулярними. За даними The Moscow Times, лише з 16 по 22 листопада обмеження в Росії запроваджували 73 рази у 28 аеропортах - майже вдвічі частіше, ніж за аналогічний період минулого року.

Чому російська ППО не справляється з атаками дронів: думка експерта

Військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю Главреду зазначив, що Росії складно відновлювати протиповітряну оборону, адже більшість систем ППО вона не виробляє сама.

"Відновити сили ППО Росії складно, оскільки вона не виробляє більшу частину систем ППО. Особливо - РЛС, бо там західні комплектуючі", - наголосив фахівець.

За словами експерта, ситуацію змінило те, що Україна тепер запускає дрони масово і знайшла межу, за якою російська оборона перестає справлятися.

"Змінилися наші можливості: дрони ми тепер відправляємо сотнями. Отже, ми знайшли поріг, тобто кількість дронів, необхідну для того, щоб система ППО РФ захлинулася", - пояснив Жданов.

Атаки дронів на Москву - новини

Як повідомляв Главред, з вечора 15 до ранку 16 листопада на Московський регіон летіло близько 600 безпілотників. Тоді Собянін заявив, що 191 дрон збили на підльоті до Москви. Масована атака тривала близько 15 годин.

Наприкінці жовтня дрони спричиняли проблеми біля найбільшого аеропорту столиці РФ. Поблизу Шереметьєво спалахнула пожежа на тлі повідомлень про загрозу безпілотників.

Ще одну масштабну атаку в Росії фіксували в ніч на 29 жовтня. Тоді українські безпілотники атакували 14 областей країни-агресорки, а також Башкортостан і Удмуртію.

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