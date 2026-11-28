Герберт Кікль хоче, щоб Київ прийняв сирійців та афганців, яких ЄС не може депортувати, щойно на фронті замовкнуть гармати.

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Лідер австрійських ультраправих закликав зобов'язати Київ приймати біженців із Сирії та Афганістану / Колаж: Главред, фото: facebook.com/herbertkickl, Офіс президента України

Головне із заяви:

Кікль хоче переселити в Україну сирійців та афганців

За його словами, це плата за допомогу Європи

Уряд Австрії підтримує Україну, хоч і лишається нейтральним

Лідер опозиційної ультраправої Австрійської партії свободи (FPÖ) Герберт Кікль запропонував вимагати від України прийняти сирійців і афганців, яких Євросоюз не може повернути до країн походження. На його думку, так Київ мав би розрахуватися за фінансову допомогу ЄС, а мігранти могли б допомогти Україні з повоєнною відбудовою. Про це йдеться в заяві лідера FPÖ Герберта Кікля на сайті партії.

За словами Кікля, Євросоюз і Австрія "вклали в Україну сотні мільярдів". Точної суми чи джерела цієї цифри політик не навів.

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Свою пропозицію він пов'язав із завершенням бойових дій і назвав її вигідною для всіх сторін.

"Коли там замовкнуть гармати, настане час вимагати щось натомість. Україна нам щось винна! Це була б абсолютно виграшна для всіх ситуація, якби Київ прийняв тих сирійців та афганців, яких ми не можемо повернути до їхніх країн походження. Вони могли б одразу ж допомогти там у відбудові. Хто з цим не згоден, той може будь-коли виїхати - тільки не до нас", - заявив Кікль.

Водночас голова фракції FPÖ розкритикував чинну урядову коаліцію Австрії, заявивши, що вона ігнорує волю виборців і цим лише посилює нелегальну імміграцію. Окремо він дорікнув Австрійській народній партії (ÖVP).

"Хто не живе відповідно до наших цінностей, нашої культури і наших традицій, той не має права на австрійський паспорт. Лицемірно консервативна Народна партія роками не вживала заходів, щоб покласти цьому край, і не підтримувала наші законодавчі ініціативи", - додав лідер австрійських ультраправих.

Нагадаємо, у березні 2025 року Кікль різко розкритикував ЄС за його курс щодо України. Лідер FPÖ заявляв, що Євросоюз ставить під загрозу населення Австрії.

"У той час як адміністрація США на чолі з президентом Трампом намагається посадити обидві сторони за стіл мирних переговорів, щоб покласти край стражданням і смерті в Україні, ЄС продовжує покладатися на брязкання зброєю і загрозливі жести, тим самим ще більше загострюючи ситуацію", – заявив Кікль.

Він сказав, що еліта ЄС ставить під загрозу безпеку населення "такою мірою, яку неможливо перевершити за нерозважливістю, ірраціональністю та безвідповідальністю".

"Продовжувати діяти в тому ж дусі, тільки набагато гірше: ось до чого це зводиться", – додав Кікль.

Яку позицію займає Австрія щодо війни в Україні?

Пропозиція Кікля не є офіційним курсом Відня: FPÖ перебуває в опозиції, а уряд країни сформували Народна партія, соціал-демократи та ліберальна партія NEOS.

Австрія - військово нейтральна держава, тому не постачає Україні летальної зброї. Водночас вона підтримує спільну політику ЄС щодо України, не перешкоджає європейським програмам військової допомоги і виступила за використання доходів від заморожених російських активів для відбудови.

16 листопада 2026 року глава МЗС Австрії Беате Майнль-Райзінгер запропонувала наділити європейську команду на мирних переговорах мандатом із чотирьох напрямів: політичного, безпекового, гуманітарного та економічного. Серед іншого Відень пропонує домагатися повернення викрадених українських дітей і використовувати санкції як важіль тиску на країну-агресорку Росію.

Напередодні засідання Ради ЄС міністерка пояснила позицію Австрії в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Цій команді терміново потрібен змістовний мандат. Ми маємо бути здатними діяти й ухвалювати рішення. І передусім ми маємо сформулювати свої інтереси", - наголосила Майнль-Райзінгер.

Втім, спільні рішення ЄС Відень погоджував не завжди одразу. Восени 2025 року Австрія затримувала 19-й пакет санкцій проти Росії, вимагаючи компенсувати за рахунок заморожених російських активів штрафи, накладені РФ на Raiffeisen Bank International. Інші країни ЄС цю вимогу не підтримали, і зрештою МЗС Австрії заявило, що країна підтримує подальший тиск на Росію.

Яку допомогу Австрія надала Україні?

Від початку повномасштабного вторгнення загальний обсяг фінансової та гуманітарної допомоги Австрії Україні сягнув майже 2,9 млрд євро, підрахувала Дніпропетровська агенція інвестицій станом на липень 2026 року. Значна частина коштів надходить через міжнародні організації - УВКБ ООН, Міжнародний комітет Червоного Хреста, ЮНІСЕФ.

Серед помітних пакетів допомоги:

листопад 2024 року - додаткові 8 млн євро перед третьою воєнною зимою, з них близько 5 млн на гуманітарне розмінування, повідомляв Укрінформ;

березень 2025 року - 5 млн євро на розмінування сільгоспземель і 2 млн євро на доставку українського зерна до країн Близького Сходу;

серпень 2025 року - близько 2 млн євро гуманітарної допомоги, оголошені під час візиту Майнль-Райзінгер до Одеси;

початок 2026 року - ще 3 млн євро на зимові укриття, ремонт опалення, генератори та пальне після масованих ударів по енергетиці.

Крім того, Австрія приєдналася до Коаліції з розмінування, взяла шефство над відновленням Запорізької області, а підтримку відбудови України внесла до урядової програми на 2025-2029 роки. Також Київ і Відень обговорювали передачу Україні енергетичного обладнання з двох австрійських ТЕЦ.

Австрія також прихистила українських біженців. Станом на кінець березня 2025 року тимчасовий захист у країні мали 81 225 громадян України, повідомляв ORF з посиланням на Євростат.

Чи можуть ультраправі в Європі зупинити допомогу Україні?

Політик Каміль Примаков попередив, що посилення ультраправих партій у Німеччині та Франції може створити нові виклики для військової підтримки України. Наразі, за його словами, саме європейці значною мірою компенсують скорочення американської допомоги.

"Наразі нашими найбільшими партнерами є ЄС і Британія. Тільки у 2025 році європейські донори надали сукупної військової, фінансової та гуманітарної допомоги на суму близько €60,8 млрд, компенсуючи значне скорочення американської допомоги", - зазначив Примаков.

Водночас політик закликав зважено підходити до 2027 року і готуватися до різних сценаріїв.

"У Німеччині все більше бере під контроль місцеві парламенти Альтернатива для Німеччини. У Франції фавориткою на президентських виборах є ультраправа Марін Ле Пен, яка вже заявила, що припинить військову допомогу Україні у разі перемоги. Ми повинні готуватися до різних варіантів розвитку подій", - наголосив він.

Ризики для Відня окремо оцінює редактор Європейської правди Анатолій Марциновський у статті про ультраправу Європу. Наступні планові парламентські вибори в Австрії, як і в Німеччині, відбудуться у 2029 році.

"Це стосується й Австрії, де до влади може прийти ультраправа і виразно проросійська Партія свободи (FPÖ)", - йдеться у викладі матеріалу.

Австрія та Україна - новини

Як повідомляв Главред, на парламентських виборах в Австрії 29 вересня 2024 року перемогла проросійська Австрійська партія свободи. Вона набрала 29,1% голосів і здобула 57 місць. Народна партія посіла друге місце з 26,2%, а соціал-демократи набрали 20,4%.

Президент Володимир Зеленський розповідав, що Путіну пропонували різні майданчики для зустрічі. Серед них, за словами Зеленського, були й нейтральні країни, як-от Австрія чи Швейцарія. Глава Кремля всі варіанти відкинув і наполягав на Москві.

Тим часом Євросоюз обговорював майбутнє тимчасового захисту для українців. У березні 2026 року ЄС узявся переглянути Директиву про тимчасовий захист від 2022 року. Вона дозволила мільйонам українців легально жити й працювати в Європі.

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