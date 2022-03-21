Міноборони Британії: захоплення Києва - Головна військова мета РФ / facebook.com/GeneralStaff.ua

У Міністерстві оборони Великобританії стверджують, що захоплення Києва залишається пріоритетом Росії. І очікується, що російські агресори відновлять спроби оточити українську столицю в найближчі тижні. Про це йдеться в оновленій оцінці британського міністерства.

Британські військові відзначають, що запеклі бої тривають на північному напрямку, а ось наступали на Київ з північного сходу російські війська зупинилися.

"Сили, що наступали з Гостомеля на північний захід, були відображені наполегливим опором українців. Основна частина російських військ залишається на відстані понад 25 кілометрів від центру міста", ‒ йдеться в повідомленні.

Але, незважаючи на відсутність успіхів, захоплення Києва залишається головною військовою метою Росії, кажуть у Міністерстві оборони, і росіяни, ймовірно, віддадуть штурму пріоритет спробам оточити місто в найближчі тижні.

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Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомляла - російський президент Володимир Путін перебуває в інформаційному міхурі, який сам же і створив.

У цей міхур потрапляє мало інформації із зовнішнього світу, а особливо тієї, яка суперечить поглядам Путіна. Про це розповів колишній глава британської служби розвідки МІ-6 Джон Соерс та інші джерела в розвідці.

У Путіна завжди було лише невелике коло людей, з якими він розмовляв. Однак, коли дійшла справа до рішення вторгнутися в Україну, це коло звузилося ще сильніше і в ньому залишилися лише ті, хто "істинно вірить" і розділяє погляди президента країни-агресора.