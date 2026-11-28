Президент назвав умови гарантій безпеки: сильна армія, членство в ЄС, гроші на відбудову та ясність щодо військ партнерів.

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Зеленський розповів, про що насправді йдуть переговори із Трампом / Колаж: Главред, фото: скріншот, Офіс президента

Головне із заяви Зеленського:

Чіткої пропозиції США щодо НАТО Київ не отримав

Сторони обговорюють гарантії безпеки, а не вступ до Альянсу

Україні важливо знати, скільки військ партнерів буде в країні

Президент Володимир Зеленський досі не почув від президента США Дональда Трампа чіткої відповіді, чи бачать у Вашингтоні Україну в НАТО. За його словами, зараз на переговорах ідеться про гарантії безпеки, а не про членство в Альянсі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC News.

Він зазначив, що в адміністрації Трампа дуже обережно ставляться до питання вступу України в НАТО, а самі гарантії мають захистити її від нового нападу країни-агресорки Росії.

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Водночас глава держави наголосив, що членство в НАТО важливе не лише для оборони. На його думку, воно стало б сигналом для відбудови країни та залучення інвесторів.

"Звісно, це важливо для нашого народу. Це сигнал для відбудови, для інвесторів. Це гарантії, реальні гарантії. Але сьогодні я не чув дуже чіткої пропозиції від президента Сполучених Штатів, чи хочете ви НАТО, чи щось подібне. Я знаю, що вони дуже обережні з цим питанням. Ми говоримо про гарантії безпеки, але не про НАТО", - підкреслив Зеленський.

Що таке 5-та стаття НАТО / Інфографіка: Главред

Які гарантії безпеки хоче отримати Україна

Серед ключових умов президент назвав гарантії безпеки, членство в ЄС як їхню складову, сильну армію та фінансування відбудови. За його словами, гарантії мають з'явитися разом із припиненням вогню і бути схожими на ті, що дає членство в НАТО.

"Ми повинні мати чітке розуміння, що якщо Росія знову прийде з агресією, деякі з наших партнерів відреагують. Але ми не знаємо, як вони реагуватимуть. Для мене все має бути чітко, коли ми говоримо про гарантії безпеки", - наголосив Зеленський.

Україна також хоче знати, скільки країн і скільки їхніх військових будуть представлені на її території в межах мирного врегулювання. Президент розповів, що американці не впевнені, чи можуть в Україні бути бази, бо це, за їхньою логікою, стосується НАТО.

Зеленський звернув увагу, що на Близькому Сході США мають бази, системи Patriot і військових, хоча країни регіону не є членами Альянсу. Він також назвав дивним те, що Вашингтон обговорює питання баз і військ із Москвою.

"Не можна говорити про гарантії безпеки для жертви й обговорювати елементи цих гарантій з агресором", - заявив президент.

Відео із заявою Зеленського дивіться за посиланням.

Коли відбудеться наступний раунд переговорів

За словами Зеленського, наступна зустріч у межах мирного процесу має відбутися в грудні, і в ній візьмуть участь європейці. Таку інформацію Київ отримав від американської сторони.

Уже наступного тижня в Україні, як розповів президент, пройдуть важливі зустрічі, на яких обговорюватимуть гарантії безпеки.

Чи погодиться Кремль на гарантії безпеки для України: думка експерта

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Гринченка Максим Розумний в інтерв'ю Главреду зазначив, що нинішня позиція Кремля практично не залишає простору для домовленостей.

"Нинішня позиція Кремля практично не залишає простору для домовленостей: НАТО має повернутися до кордонів 1997 року, Молдова має бути нейтральною, Україна - нейтральною і без військ. Такі вимоги Росія, очевидно, не зможе „продати" та реалізувати. Але якщо в Шеньчжені знайдуть модель, яка влаштує всіх і не дуже влаштує Україну, тиск на нас значно посилиться", - підкреслив експерт.

Говорячи про тиск на Київ, Розумний звернув увагу, що він помітно посилився на тлі обговорення різних варіантів угоди, зокрема ідеї обміну територій на вступ до НАТО.

"Воно завжди існувало. Просто останнім часом усе стало набагато інтенсивнішим: поїздки Віткоффа та Кушнера, різні варіанти домовленостей, обговорення можливого виходу з територій в обмін на вступ до НАТО. Це схоже на шахрайську схему, в якій незрозуміло, хто кого і куди приймає", - пояснив Розумний.

Гарантії безпеки для України - новини

Як повідомляв Главред, американські переговорники виключили розміщення військ США та створення баз в Україні після завершення війни. Про це писало видання The Kyiv Independent з посиланням на обізнані джерела. Такий підхід загострив розбіжності щодо майбутніх гарантій безпеки.

Європейські країни скептично сприйняли ідею гарантій для України за принципом статті 5 Північноатлантичного договору. Дипломати, на яких посилається Le Monde, вважають некоректною саму ідею часткового застосування цієї статті. Із такою ініціативою виступив спецпредставник президента США Джаред Кушнер.

Аналітики Інституту вивчення війни оцінили перспективи американських гарантій для Києва. За їхніми даними, механізм може так і не запрацювати, адже Вашингтон ставить його в залежність від згоди Конгресу та Росії. Ще одна умова - розглядати захист України лише в пакеті з повоєнною архітектурою безпеки Європи.

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