Попит зростає, а пропозиції на ринку мало, бо виробники не розпродають запаси зі сховищ.

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Які ціни на цибулю в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Якісна цибуля подорожчала за тиждень в середньому на 11%

Ціна зараз вже сягає 10-16 грн/кг

Торік у цей період цибуля була у 2,6 раза дешевшою

Цього тижня в Україні почали підвищуватися ціни на ріпчасту цибулю. Вартість на цю продукцію зростає через помітний попит. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Водночас пропозиція якісної продукції на ринку залишається досить обмеженою, оскільки багато господарств продовжують утримуватися від реалізації цибулі зі сховищ.

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Аналітики наголошують, що зростання цін спостерігається виключно в сегменті продукції високої якості. Наразі якісну цибулю українські господарства пропонують до продажу по 10-16 грн/кг, що в середньому на 11% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Таким чином, зараз ціни на цибулю в Україні вже перевищують показники аналогічного періоду минулого року в середньому у 2,6 раза.

"Така ситуація має дещо штучний характер і пов’язана з тим, що багато господарств відмовляються від продажів за поточними цінами, створюючи тим самим ще суттєвіший дефіцит цієї продукції на ринку", - додали аналітики.

Які продукти подорожчають взимку

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук говорив, що взимку в Україні продовжать дорожчати продукти харчування.

Зокрема, хліб – зросте в ціні ще до 5%, овочі борщового набору - до 7%, тепличні овочі - на 10-15% протягом найближчого місяця, а молочні продукти - на 10-25%.

Серед основних причин подорожчання Марчук назвав удари країни-агресорки Росії по енергетичній інфраструктурі, витрати виробників на генератори, ускладнення логістики та інфляцію.

"Зимовий період прийде під знаком, на жаль, росту цін. Це в середньому буде десь 10-15%, якщо дивитися по категоріях", - підкреслив він.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, виконавчий директор Асоціації м'ясної галузі та директор Центру підвищення ефективності в тваринництві Микола Бабенко говорив, що свинина в Україні може подорожчати до 300-400 грн за кілограм і стати дефіцитною, якщо не вдасться зупинити африканську чуму свиней.

Фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ заявляв, що соняшникова олія в Україні може подорожчати у півтора-два рази через проблеми з логістикою та зупинку внутрішнього виробництва. Водночас дефіциту продукту на полицях поки не очікується.

Крім того, ціни на огірки в Україні різко злетіли. На гуртовому ринку "Столичний" у Києві окремі позиції вже продають по 200 грн/кг. Причина в тому, що завершився оборот у плівкових теплицях і пропозиції на ринку поменшало.

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