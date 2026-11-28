У трьох районах під Києвом діють екстрені відключення, а в Дніпровських електромережах створено окремий графік для кожного будинку.

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Аварійні відключення в Україні 28 листопада - що діється на Київщині й Дніпропетровщині / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

Коротко:

На Київщині діють аварійні відключення, графіки не працюють

Екстрені вимкнення - у трьох районах області

На Дніпропетровщині графік створили для кожного будинку

На Київщині через наслідки обстрілів країни-агресорки РФ і перевантаження обладнання застосовують аварійні відключення електроенергії, тож графіки погодинних відключень там тимчасово не діють. На Дніпропетровщині натомість запровадили індивідуальні графіки - окремо для кожного будинку.

Як повідомили в НЕК Укренерго, ремонтні бригади вже розпочали відновлювальні роботи, енергетики намагаються якнайшвидше повернути світло споживачам.

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"Повернення до графіків погодинних відключень відбудеться, щойно дозволить ситуація в енергосистемі", - наголосили в Укренерго.

Актуальні графіки в компанії радять перевіряти на офіційних сторінках свого оператора системи розподілу.

Де на Київщині діють екстрені відключення

Екстрені відключення за командою Укренерго застосовують у Бучанському, Обухівському та Фастівському районах, графіки там не працюють. Про це повідомили у ДТЕК.

Енергетики обіцяють якнайшвидше стабілізувати ситуацію, а до тих, у кого електроенергія є, звернулися з проханням.

"Якщо у вас є світло, будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо", - закликали в ДТЕК.

Як дізнатися свій графік на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині ворожі атаки завдали значних пошкоджень енергетичній інфраструктурі, тому звичні графіки за чергами й підчергами застосовувати неможливо. Про це йдеться в іншому повідомленні ДТЕК.

Енергетики ДТЕК Дніпровські електромережі розраховують графік окремо для кожного будинку. Щоб його дізнатися, потрібно вказати вулицю й номер будинку на сайті компанії або в чат-боті, а графік на наступний день з'являється щовечора.

У компанії попередили, що години відключень можуть відрізнятися навіть у сусідів.

"Навіть у сусідніх будинках години відключень можуть різнитися, бо вони можуть живитися від різних ліній", - пояснили в ДТЕК.

Якщо Укренерго оновить команди щодо відключень, графіки скоригують. Після повернення світла енергетики просять зачекати щонайменше 15 хвилин і вмикати потужні прилади по черзі, щоб зменшити навантаження на мережу.

Де шукати допомогу під час відключень світла

Зарядити гаджети, зігрітися й скористатися зв'язком можна в пунктах незламності. Їхні адреси шукайте на державному сайті Пункти незламності.

Чи можливі блекаути в регіонах цієї зими?

Керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп в інтерв'ю Главреду зазначив, що на тлі атак агресора на енергетику реалістичним є сценарій із дуже жорсткими графіками або тимчасовими знеструмленнями окремих регіонів.

"Абсолютно реалістичним є сценарій, за якого графіки будуть дуже жорсткими або взагалі виникатимуть блекаути в окремих регіонах - приблизно так, як ми це переживали у листопаді 2022 року", - наголосив фахівець.

Говорячи про строки відновлення пошкоджених об'єктів, експерт пояснив, що вони залежать не лише від енергетиків, а й від безпекової ситуації.

"Це залежить від наявності запчастин та обладнання, а також від можливості ремонтних бригад виконувати роботи. Під час повітряної тривоги вони не можуть просто вийти й почати ремонт", - пояснив Прокіп.

Відключення світла - новини

Як повідомляв Главред, 25 листопада через обстріли РФ світло зникло в п'яти областях України. Тоді енергетики назвали регіони, де ситуація найскладніша. Причиною знеструмлень стали удари по енергетичній інфраструктурі.

Того ж дня Укренерго оголосило посилення відключень на 26 листопада. За даними компанії, графіки для всіх споживачів передбачали від 0,5 до 3,5 черги. Розклади погодинних відключень публікували обленерго та ДТЕК.

Напередодні 27 листопада енергетики попереджали про тривалі відключення. Тоді повідомлялося, що українці можуть сидіти без світла до 14 годин. Того ж дня нові атаки РФ на енергетику залишили без світла низку областей.

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