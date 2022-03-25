Захоплення Києва за 5 днів, всієї України - за 2 тижні: Нулланд розкрила плани Кремля перед вторгненням

Зараз українці борються за весь вільний світ. Вирішується доля майбутнього демократії, вважає заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд.
Керівництво російської армії обіцяло Володимиру Путіну захопити Київ за п'ять днів, а всю Україну - за два тижні. Про це заявила заступник Державного секретаря США Вікторія Нуланд під час спеціальної онлайн-зустрічі Київського форуму безпеки.
"Коли ми вперше дізналися про військові плани Путіна щодо цієї війні – а це було ще восени-його військові говорили йому, що він буде в Києві, візьме Київ через п'ять днів. Його військові командири говорили йому, що він буде повністю контролювати всю Україну й отримає цей контроль через два тижні", – сказала Нуланд.
Але саме завдяки мужності українського народу країні-агресору так і не вдалося реалізувати свої плани.
Нулланд додала, що зараз вирішується доля демократії.
"Ви (українці, – ред.) боретеся за нас усіх. Ви боретеся за весь вільний світ. Вирішується доля майбутнього демократії, чи зможе автократія змінити силою правопорядок і нав'язати свою волю на кого-небудь з нас", – резюмувала заступник держсекретаря США.
Як повідомляв Главред, 24 березня глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що хід війни Росії проти України вирішиться в найближчі 15 днів. Росія зараз не хоче ні про що домовлятися, вона кидає всі сили на окупацію територій і спробу відрізати Україну від моря.
Тим часом видання The New York Times описало чотири найреалістичішних варіанти розвитку війни в Україні та її закінчення.
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