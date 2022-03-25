Захоплення Києва за 5 днів, всієї України - за 2 тижні: Нулланд розкрила плани Кремля перед вторгненням

Завдяки мужності українців Кремлю не вдалося реалізувати свої плани / Колаж УНІАН, Reuters

Керівництво російської армії обіцяло Володимиру Путіну захопити Київ за п'ять днів, а всю Україну - за два тижні. Про це заявила заступник Державного секретаря США Вікторія Нуланд під час спеціальної онлайн-зустрічі Київського форуму безпеки.

"Коли ми вперше дізналися про військові плани Путіна щодо цієї війні – а це було ще восени-його військові говорили йому, що він буде в Києві, візьме Київ через п'ять днів. Його військові командири говорили йому, що він буде повністю контролювати всю Україну й отримає цей контроль через два тижні", – сказала Нуланд.

Але саме завдяки мужності українського народу країні-агресору так і не вдалося реалізувати свої плани.

Нулланд додала, що зараз вирішується доля демократії.

"Ви (українці, – ред.) боретеся за нас усіх. Ви боретеся за весь вільний світ. Вирішується доля майбутнього демократії, чи зможе автократія змінити силою правопорядок і нав'язати свою волю на кого-небудь з нас", – резюмувала заступник держсекретаря США.

Як повідомляв Главред, 24 березня глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що хід війни Росії проти України вирішиться в найближчі 15 днів. Росія зараз не хоче ні про що домовлятися, вона кидає всі сили на окупацію територій і спробу відрізати Україну від моря.

Тим часом видання The New York Times описало чотири найреалістичішних варіанти розвитку війни в Україні та її закінчення.

Інші новини: