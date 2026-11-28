Окупанти запустили 162 дрони за ніч, майже половина з них - реактивні.

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У Харкові рятувальники працювали під загрозою нових атак / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

Атака 162 БПЛА на Україну, ППО збила 141 дрон

У Білій Церкві поранено жінку, пошкоджено 6 гаражів

У Харкові сталася пожежа на площі 300 кв. м, постраждалих немає

У ніч на 28 листопада російська окупаційна армія атакувала Україну дронами. Наслідки атаки зафіксували в Білій Церкві та Харкові.

Сили ППО збили 141 дрон із 162, зафіксовано влучання на 13 локаціях.

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Атака на Київську область

В результаті атаки ворожих БПЛА у Білій Церкві травмовано жінку, повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

Постраждала отримала порізи нижніх кінцівок уламками скла. Їй надається вся необхідна медична допомога.

Виникла пожежа на території гаражного кооперативу. Пошкоджено 6 гаражів.

Також вибуховою хвилею пошкоджено вікна в квартирах двох багатоповерхівок.

Триває ліквідація наслідків ворожої атаки.

Оновлено. Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки у Білій Церкві зросла до трьох людей.

"Ще одна жінка дістала різані рвані рани рук уламками скла. Також травмовано чоловіка, у нього закрита черепно-мозкова травма. Усіх постраждалих госпіталізували до лікарні. Їм надають необхідну медичну допомогу", - повідомили у КОВА.

Також пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури.

Відповідні служби продовжують працювати на місці та ліквідовувати наслідки атаки.

Атака РФ на Харків

У ніч на 28 листопада російська окупаційна армія завдала удару реактивним безпілотником по Індустріальному району Харкова. Виникла пожежа на території садового товариства.

"Зафіксовано влучання на території одного з садових товариств, внаслідок чого загорілися житловий будинок і гараж. Загальна площа пожежі склала 300 кв.", - повідомили в ДСНС.

Наслідки атаки РФ на Харків / Фото: t.me/dsns_telegram

Постраждалих немає. На місці події, що перебуває під загрозою повторних атак, працювали підрозділи ДСНС.

Наслідки атаки РФ на Харків / Фото: t.me/dsns_telegram

Що кажуть у Повітряних силах ЗСУ

У ніч на 28 листопада (з 18:00 27 листопада) армія РФ атакувала Україну 162 ударними БПЛА типу Shahed (74 з них - реактивні), "Гербера" та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними ЗС ЗСУ, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/придушено 141 ворожий БПЛА типу Shahed (54 з них - реактивні), "Гербера" та дрони інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 13 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей у 7 локаціях.

Звіт Повітряних сил ЗСУ / t.me/kpszsu

РФ готує масований удар по Україні – що відомо

Як писав Главред, країна-агресор Росія може завдати нового масованого удару по Україні вже протягом найближчих двох діб. Запас балістичних ракет, накопичених для атаки, сягнув 35 штук. Про це 27 листопада з посиланням на американську розвідувальну спільноту повідомив військово-політичний аналітик Сергій Павлюченко.

За його словами, оснащення літаків ще триває. Окупанти оснастили боєкомплектом чотири стратегічні бомбардувальники Ту-160 і Ту-95, а також два носії крилатих ракет "Калібр".

Раніше моніторинговий канал "КіберБорошно" оприлюднив неофіційну карту ймовірних цілей балістичних ракет, де найбільше позначок - 37 - припадає на Київ. Також на ній позначені Дніпро, Запоріжжя, Харків, Полтава, Черкаси, Кременчук та інші міста.

Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що зима 2026–2027 років може стати для України найважчою за весь час повномасштабної війни: країна-агресор РФ виснажує інфраструктуру, завдає ударів по мостах і хоче відрізати один від одного два береги Дніпра, а отже - і людей, які там живуть.

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