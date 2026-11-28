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- Зеленський закликав Вашингтон не бути нейтральним
Президент України Володимир Зеленський виступив проти ідеї погоджувати з Росією розміщення іноземних військових в Україні після завершення війни. За його словами, країна-агресорка не повинна впливати на рішення щодо гарантій безпеки для України.
Про це він сказав в інтерв'ю BBC News. Глава держави наголосив, що безпекові гарантії призначені для країни, яка зазнала нападу, а тому їхні складові не можна виносити на обговорення з тим, хто напав.
"Не можна говорити про гарантії безпеки для жертви й обговорювати складові цих гарантій з агресором", - заявив Зеленський.
Президент також нагадав про практику США. Він навів приклад Вашингтона, який розміщує військові бази, системи протиповітряної оборони Patriot та інші засоби захисту в країнах Близького Сходу, що не є членами НАТО. При цьому американці не питають дозволу в Ірану на присутність своїх військ і озброєння в цих державах.
Дивіться відео заяви Зеленського у Telegram-каналі Главред за посиланням.
Чого вимагає Кремль щодо іноземних військ
Москва виступає проти будь-якої іноземної військової присутності в Україні. Російські посадовці відкинули механізм гарантій за зразком статті 5 НАТО, розміщення іноземних військ і постачання озброєння Україні в межах врегулювання.
Крім того, 20 листопада заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков назвав неприйнятними вступ України до НАТО та її "квазічленство".
З яким закликом до США виступив Зеленський
У розмові з кореспонденткою BBC Сарою Рейнсфорд президент також закликав Вашингтон відмовитися від ролі нейтрального посередника.
"Сполучені Штати не можуть бути просто посередником - нейтральним, бо коли ти намагаєшся бути дуже нейтральним з агресором, ти автоматично не нейтральний, бо це означає, що ти підтримуєш обидві сторони - тож це означає, що ти підтримуєш жертв і підтримуєш також агресора. Це неправильно", - сказав Зеленський.
Чи варто взагалі обговорювати з Росією іноземні війська
Військовослужбовець ЗСУ, політичний експерт Олександр Мусієнко в коментарі Politeka назвав помилкою саму постановку цього питання на переговорах.
"Піднімати питання розгортання багатонаціональної місії на переговорах із Росією було помилкою", - наголосив експерт.
За його словами, позиція Москви щодо присутності сил партнерів відома заздалегідь, тож розраховувати на її згоду не варто.
"Нагадаю, Росія проти розміщення сил на території України", - зазначив Мусієнко.
Тому, на думку експерта, діяти союзникам слід рішуче.
"Росію потрібно поставити перед фактом", - підсумував він.
Гарантії безпеки для України - новини
Як повідомляв Главред, аналітики ISW оцінили умови, які висувають США та Росія. Зокрема, у Москві вимагають перегляду безпекової архітектури Європи, включно з виведенням сил із країн, що вступили до НАТО після 1997 року. Генсек НАТО Марк Рютте 23 листопада відкинув цю вимогу.
Тим часом Вашингтон має власні обмеження. За даними Kyiv Independent з посиланням на анонімні джерела, американські переговірники виключили розміщення військ США в Україні після війни. Водночас Джаред Кушнер наголосив, що гарантії мають бути задокументовані й розглянуті Конгресом.
Європейські столиці теж ставляться до американського плану стримано. За даними Le Monde, у Європі розкритикували план США щодо часткового застосування статті 5 для України. Наступний раунд переговорів очікується в першій декаді грудня.
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