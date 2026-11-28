Сенатори-демократи хочуть провести допомогу Києву в одному пакеті з ініціативами, які подобаються Трампу.

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Новий Конгрес США готує важливий крок для України / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, whitehouse.gov

Ключові тези:

Конгрес може законом зобов'язати Трампа допомагати Україні

Пропонується поєднати допомогу з ініціативами, вигідними Трампу

Частина дипломатів боїться вето або ігнорування законів

Новий Конгрес США, де з січня більшість матимуть демократи, може законом зобов'язати адміністрацію Дональда Трампа підтримувати Україну й Тайвань. Обидві країни мають широку підтримку і серед демократів, і серед республіканців. Про це пише The Washington Post.

Зазначається, що такі прогнози прозвучали на Галіфакському міжнародному безпековому форумі в Канаді, де американські сенатори зустрічалися з представниками союзників.

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За словами сенатора-демократа Енді Кіма, партнери постійно просили законодавців говорити гучніше, бо єдиний американський голос, який доходить до їхніх країн, - це голос Трампа.

Європейські посадовці закликали новий Конгрес посилити підтримку України. На початку 2025 року Трамп згорнув більшу частину безпекової допомоги Києву і затримав виділення коштів, які законодавці вже погодили.

Водночас досвід чинного Конгресу показує, що його вплив обмежений. Сенатор-демократ Тім Кейн нагадав, що восени законодавці ухвалили закон про санкції проти Росії, однак уже за місяць Трамп відмовився застосовувати більшість передбачених ним обмежень.

Як Конгрес може переконати Трампа

Попри це, учасники форуму очікують, що Конгрес ухвалить закони, які зобов'яжуть Білий дім допомагати Києву та Тайбею. Кейн не виключає, що президент навіть погодиться на такі кроки, якщо законодавці правильно вибудують процедуру.

"Знаєте, якщо додати фінансування для України в законопроєкт разом з іншими речами, які подобаються Трампу, можливо, він вирішить не накладати вето", - сказав сенатор.

Кейн прогнозує, що наступного року законодавча гілка влади займатиме значно жорсткішу позицію щодо Північноатлантичного альянсу та партнерів Вашингтона.

"Можливо, ми не зможемо змінити поведінку Трампа. Але принаймні ми можемо говорити як Конгрес - і я вірю, що будемо, - набагато гучніше і рішучіше про те, наскільки цінуємо союзи", - наголосив Кейн.

Політична система США / Інфографіка: Главред

Які межі впливу Конгресу

Втім, частина законодавців і дипломатів сумнівається, що Конгрес зможе стримати президента. На форумі звучали побоювання, що Трамп ветуватиме нові закони або знайде спосіб їх не виконувати.

Іноземних посадовців також насторожила нещодавня зустріч Трампа з лідерами Китаю та Росії. Американський президент порівняв її з конференціями часів Другої світової війни за участю Рузвельта, Черчилля та Сталіна.

Кріс Кунс, який має очолити комітет Сенату з міжнародних відносин, переконаний, що рано чи пізно Білому дому доведеться звітувати за свої кроки.

"Це як батьки кажуть, що час іти спати. Зрештою має бути відповідальність", - порівняв Кунс.

трамп і війна в Україні / Інфографіка: Главред

Чому Трамп пішов назустріч Путіну

Колишній посол України в США та Франції Олег Шамшур говорив, що Дональд Трамп, незважаючи на очевидні репутаційні ризики, демонструє готовність йти назустріч Кремлю.

На його думку, причиною можуть бути не лише політичні розрахунки американського президента, а й його зацікавленість у майбутніх економічних відносинах із Росією.

"Для Трампа, його оточення та бізнесменів, його клану, Росія - це як Ельдорадо", - підкреслив він.

Дональд Трамп - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що свідомо називає Володимира Путіна "другом": на його думку, ворожа риторика зірвала б переговори про мир і не допомогла б стримати Росію.

Також Дональд Трамп сказав, що переговори щодо врегулювання війни в Україні від імені Вашингтона, можливо, варто доручити першій леді Меланії Трамп.

Крім того, Трамп заявив, що був дуже жорстким щодо країни-агресорки Росії і допустив участь Володимира Путіна у саміті G20 в Маямі. За його словами, російський диктатор хотів би завершити війну проти України, але для цього потрібна згода обох сторін.

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