Ви дізнаєтеся:
- Де буде найсильніший мороз до кінця листопада
- Чи будуть опади в Україні у найближчі три доби
Погода в Україні до кінця листопада буде все більш зимовою. З 28 до 30 листопада очікується посилення морозів. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.
Протягом доби 28 листопада у Карпатському регіоні очікується невеликий сніг. На Одещині та в Криму очікуються місцями дощі.
"Але у всіх інших областях вже починає впливати поле високого атмосферного тиску – антициклон. Його центр знаходиться зараз на північній території України і буде зміщатися до наших областей. Він вже буде забезпечувати більш спокійну погоду з проясненнями та, звичайно, без опадів", - зауважили синоптики.
Тому 29 та 30 листопада очікується суха погода, без опадів майже у всіх регіонах України.
Температура повітря буде падати нижче нуля навіть вдень. У нічні години очікується -3-10 градусів, в Карпатах -10-18 градусів. Вдень синоптики прогнозують від 0 до -6 градусів у найближчі три доби.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що на початку грудня холодна та суха погода збережеться, а на Кременчуцькому водосховищі вже 2-5 грудня можуть з'явитися перші льодові явища. Водночас значного снігопаду поки не прогнозують.
Раніше повідомлялося, що за даними синоптика Діденко, на погоду в Україні упродовж найближчих днів впливатиме антициклон, тому опадів стане менше, але морози посиляться.
Напередодні стало відомо, що погода в Україні 28 та 29 листопада на всій території буде аномально холодна, без істотних опадів. Температура повітря вночі знизиться до -5-11 градусів, у західній частині країни місцями морози посиляться до -16 градусів.
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