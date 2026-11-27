Операція в Лівії була проведена без попередньої координації з європейськими партнерами, підтвердив президент.

https://glavred.net/ukraine/zelenskiy-sdelal-vazhnoe-zayavlenie-po-operacii-v-livii-poyavilas-reakciya-rima-10816172.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський провів розмову з Джорджією Мелоні / Колаж: Главред, фото: ОП

Головне:

Зеленський провів телефонну розмову з Мелоні

Таяні підтвердив "вибачення" з боку Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні щодо нещодавнього удару по російських кораблях біля узбережжя Лівії.

"Я підтвердив, що нещодавня операція в Лівії була проведена без попередньої координації з нашими європейськими партнерами", - написав глава держави.

відео дня

Зеленський додав, що повідомив італійському прем’єру: Україна має намір забезпечити обмін усією необхідною інформацією між відомствами обох країн і "підтримувати між ними пряму, регулярну та ефективну комунікацію".

За словами президента, важливо, щоб він і Мелоні "розуміли один одного".

/ @ZelenskyyUa

Позиція Італії: що кажуть у Римі

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що уряд Італії не вводив в оману парламент і ЗМІ щодо українських атак у Бенгазі, а "вибачення" Зеленського це підтверджують.

"Уряд ніколи не брехав - ні перед парламентом, ні у спілкуванні зі ЗМІ щодо українських атак у Бенгазі. Вибачення Зеленського вносять повну ясність", - написав він у Х.

На думку Таяні, звинувачення, висунуті проти уряду та особисто проти нього, тепер "обертаються проти тих, хто так незграбно їх озвучив". Він підкреслив, що в питаннях зовнішньої політики в Італії не повинно бути розколів.

Що передувало

Як повідомлялося, 22 листопада Служба безпеки України спільно з Силами оборони провела спецоперацію біля лівійського порту Бенгазі, завдавши удару двома групами морських дронів (усього сімома безпілотними катерами, спущеними на воду з "материнського судна") по двох російських суднах. За даними СБУ, було потоплено багатоцільовий корвет Чорноморського флоту РФ "Меркурій" (проєкту 20380) разом із палубним вертольотом Ка-27 на борту, а також було уражено суховантаж MV Angara, який росіяни використовували для військової логістики в рамках так званих "Сирійського" та "Лівійського експресів".

23 листопада Зеленський підтвердив проведення операції, назвавши її "цілком легітимною". Глава держави наголосив, що знищений корвет був одним із найновіших у російському флоті, а вантажне судно перевозило зброю, і попередив, що українські морські операції проти ворожих цілей триватимуть.

У відповідь Міністерство закордонних справ уряду національної єдності Лівії в Тріполі виступило із заявою, в якій засудило атаку поблизу Бенгазі та закликало Київ офіційно пояснити суть і масштаб дій. У відомстві наголосили на "неприйнятності" проведення будь-яких іноземних військових операцій на території або в територіальних водах Лівії та заявили, що продовження російсько-української війни не дає жодній зі сторін права переносити бойові дії в цей регіон. Крім того, член Президентської ради Лівії Муса аль-Коні назвав інцидент порушенням суверенітету, пригрозив звернутися до Ради Безпеки та Міжнародного суду ООН, а також закликав внести українське керівництво до списку осіб, причетних до тероризму.

У МЗС України у відповідь зазначили, що загрозу для Лівії становлять російські військові кораблі та судна, що перевозять зброю, які регулярно прибувають туди, а питання щодо інцидентів у портах слід адресувати РФ, яка використовує цивільну інфраструктуру третіх країн для своїх військових цілей і наражає їх на небезпеку. Прес-секретар МЗС України Георгій Тихий підкреслив, що Україна має повне право завдавати ударів по законних військових цілях агресора.

/ Главред

Як раніше повідомляв "Главред", президент Зеленський повідомив про потоплення контейнеровоза "Yanina" у Чорному морі. За його словами, контейнеровоз "Yanina", що перебуває під санкціями, був потоплений в акваторії Чорного моря.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ підтвердив знищення чотирьох кораблів РФ під час операції в тилу противника. Йдеться про фрегати проекту 11356, малий ракетний корабель проекту 21631 та сторожовий корабель проекту 22160.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив про удари по портовій інфраструктурі та кораблях у регіоні Каспію та Чорного моря. У Новоросійську уражено фрегат "Адмірал Ессен".

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред