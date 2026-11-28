Українська співачка дала зрозуміти, що повернення до колишнього чоловіка залежить не лише від його бажання.

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Камалія та Мохаммад Захур - розлучення / колаж: Главред, фото: instagram.com, Камалія

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За якої умови Камалія готова повернутися до Захура

Кого бізнесмен назвав головними жінками у своєму житті після розлучення

Українська співачка Камалія відповіла, чи можливе її возз'єднання з колишнім чоловіком Мохаммадом Захуром після розлучення. В інтерв’ю проєкту "Наодинці з Гламуром" артистка остаточно не виключила такий сценарій, однак зазначила важливу умову для відновлення шлюбу.

Під час розмови співачку запитали, чи погодилася б вона повернутися до бізнесмена, якби він сам захотів відновити стосунки. Камалія дала зрозуміти, що одного бажання колишнього чоловіка недостатньо, адже у неї самої є до нього претензії.

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"Це якщо я його пробачу", - зауважила Камалія.

Камалія з Мохаммадом Захуром на Майорці / фото: instagram.com, Камалія

На уточнювальне запитання журналістки, чи готова вона пробачити екс-чоловіка вже зараз, артистка відповіла досить ухильно й загадково: "Побачимо. Не знаю".

У свою чергу, Мохаммад Захур у розмові з Анною Севастьяновою також прокоментував своє особисте життя після розлучення. Бізнесмен запевнив, що наразі не перебуває у нових стосунках, а серед жінок, яких він кохає, назвав лише своїх доньок і саму Камалію.

Камалія з дітьми та колишнім чоловіком / фото: instagram.com, Камалія

"Ні, моє серце вільне. Вона любить своїх дітей. І дуже любить. Я люблю й Камалію. Вона - мати моїх дітей", - поділився Захур.

На запитання про можливі нові романи бізнесмен відповів з гумором, давши зрозуміти, що поки що не зацікавлений у пошуку нової обраниці.

Камалія / інфографіка: Главред

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