В Ірані звинуватили Україну в нападі на Кувейт, де загинули співробітники компанії Rheinmetall.

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Україну звинуватили в нападі на Кувейт, внаслідок якого загинули співробітники Rheinmetall / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

Дрони завдали удару по одному з важливих об'єктів Кувейту

Двоє громадян Італії померли від отриманих поранень

Іранський політик звинуватив Україну в нібито причетності до атаки безпілотників на Кувейт, в результаті якої загинули двоє італійських фахівців німецького оборонного концерну Rheinmetall. Тегеран при цьому заперечує свою відповідальність за те, що сталося.

Як повідомляє CNN, атака сталася 26 листопада. Міністерство оборони Кувейту заявило, що безпілотники завдали удару по одному з важливих об’єктів країни. Державне інформаційне агентство KUNA повідомило , що кувейтські військові виявили кілька ворожих дронів у повітряному просторі та спробували їх перехопити.

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У результаті падіння уламків безпілотників постраждали четверо людей: громадянин Кувейту, двоє італійців та громадянин Пакистану. Пізніше двоє громадян Італії померли від отриманих поранень, підтвердило міністерство закордонних справ країни.

Як уточнили в італійському міністерстві закордонних справ, вибух стався в районі, де перебували двоє технічних фахівців компанії Rheinmetall Italia. Вони займалися обслуговуванням антен виявлення зенітного комплексу Skyguard, який використовується збройними силами Кувейту.

В Ірані заявили про нібито український слід

Незважаючи на заперечення причетності Тегерана до атаки, колишній радник іранської делегації на переговорах із США щодо ядерної угоди Сейєд Мохаммад Маранді висунув власну версію події.

У публікації в соціальній мережі X він заявив, що напад на Кувейт міг бути операцією під чужим прапором, нібито організованою Україною.

За твердженням Маранді, Київ міг використати безпілотники для здійснення атаки, щоб продемонструвати свою значущість президенту США Дональду Трампу.

Крім того, іранський політик заявив, що українські "оперативники" нібито перебувають у різних частинах регіону, зокрема на півночі Іраку та в Сирії.

При цьому Маранді не навів жодних доказів причетності України до атаки.

Удар по корвету в Лівії - новини

Як повідомляв Главред, 22 листопада в порту Бенгазі на сході Лівії пролунали вибухи на російському військовому кораблі. Видання Naval News повідомило, що після вибуху на борту російського корвета в Лівії спалахнула масштабна пожежа. Корабель належить до проекту 20380 і формально числиться у складі Чорноморського флоту РФ.

Пізніше президент Володимир Зеленський подякував військовим за складну операцію біля берегів Лівії. Він заявив, що корвет опинився на дні, і анонсував нові морські операції України. Заслугу в знищенні кораблів глава держави приписав СБУ та підрозділам Сил оборони.

У Кремлі на удари відреагували скаргами. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Москва звернула увагу на заяви Києва про атаки біля берегів Лівії. Також він закликав країни Балтії вплинути на Київ через атаку на російський суховантаж у Балтійському морі.

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