Обмеження Starshield призводять до значних втрат українських дронів на окупованих територіях.

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Обмеження супутникового зв’язку Starshield заважають ударам українських дронів / Колаж: Главред, фото: 22-га окрема механізована бригада, Міноборони України

Коротко:

Обмеження почали діяти в жовтні

Українським військовим доводиться відмовлятися від запланованих місій

Обмеження швидкості супутникового зв’язку Starshield, наданого Україні США, ускладнюють роботу українських ударних безпілотників на територіях, окупованих Росією. Через це Сили оборони зазнають значних втрат дронів, а деякі операції доводиться скасовувати. Про це повідомляє Kyiv Independent з посиланням на двох представників українських збройних сил.

За інформацією видання, обмеження почали діяти ще в жовтні. Вони посилили напруженість у відносинах між Києвом і Вашингтоном на тлі розбіжностей щодо військової та політичної підтримки України. Крім того, проблеми, що виникли з роботою супутникового зв’язку, впливають як на можливості українських військових завдавати ударів по російських об’єктах, так і на захист від повітряних атак.

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Один із високопоставлених представників українських військових розповів, що обмеження швидкості Starshield поширюються виключно на території України, які тимчасово контролює Росія.

"Обмеження швидкості в системі Starshield діють лише над тими територіями України, які тимчасово окуповані Росією. Очевидно, було ухвалено політичне рішення обмежити функціональність системи в районах, які наразі контролює Росія", - заявило джерело.

Інший співрозмовник Kyiv Independent зазначив, що обмеження особливо сильно позначилися на застосуванні українських ударних безпілотників середньої дальності. Зокрема, йдеться про дрони Fire Point FP-2, які здатні нести бойове навантаження вагою до 200 кг і вражати цілі на відстані до 700 км.

За словами представника українських збройних сил, через проблеми з супутниковим зв’язком деякі ударні операції супроводжуються надзвичайно високими втратами безпілотників. У окремих випадках українським військовим доводиться повністю відмовлятися від запланованих місій.

Starshield / Інфографіка: Главред

Чому реактивні "Шахеди" складніше перехоплювати?

Президент Центру глобалістики "Стратегія XXI" Михайло Гончар в інтерв’ю "Главреду" зазначив, що ефективність перехоплення реактивних дронів поки що помітно нижча, ніж звичайних.

"Звичайно, якщо говорити про звичайні "Шахеди" з поршневими двигунами, ті самі "мопеди", то показник їхнього знищення становить приблизно 90% і навіть більше", - підкреслив фахівець.

Що стосується реактивних модифікацій, за оцінками експерта, ситуація складніша.

"Що стосується реактивних "Шахедів", то зараз ефективність їх перехоплення, за моїми оцінками, вийшла на рівень понад 70%", - пояснив Гончар.

Говорячи про залежність України від американських технологій, експерт звернув увагу, що Європа поки що не здатна швидко замінити Starlink.

"Показовою є й ситуація зі Starlink. Виявилося, що швидко замінити цю систему без американців європейці поки що не можуть", - додав Гончар.

Starshield в Україні - новини

Як повідомляв Главред, у середині листопада українські військові зіткнулися з перебоями в роботі терміналів Starshield. Київ вимагав пояснень від Пентагону та SpaceX, адже обмеження зривали місії з боротьби з дронами. У SpaceX тоді заявили, що жодних змін у роботі системи не було.

Згодом компанія змінила позицію. За даними ЗМІ, у SpaceX пояснили обмеження Starshield технічною проблемою. Американські сенатори вимагали від Ілона Маска зберегти документи та до 30 листопада надати письмове підтвердження.

Зеленський також відреагував на заяви власника SpaceX. Президент відповів Маску щодо Starshield і заявив, що має від військових підтвердження обмеження швидкості для терміналів. Він підкреслив, що не грає в ігри.

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