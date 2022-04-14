Україна завдасть удару у відповідь, якщо Москва вдарить по Києву - Арестович

Радник глави Офісу президента закликав РФ бути акуратною в питанні підняття ставок. За його словами, "можливості по Росії у нас прекрасні".
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович пригрозив Москві ударом у відповідь у разі атаки по столиці України - Києву.
За його словами, на кожен постріл по наших органах управління, "у нас знайдеться своя різьба".
"Україна завдасть удару у відповідь, якщо Москва вдарить по Києву. Потрібно бути акуратними в питанні підняття ставок. Можливості по Росії у нас прекрасні. Те, що ми їх поки не використовуємо... У кожної війни є ступінь ескалації. Хочете ескалувати - давайте ескалувати", - сказав Арестович в інтерв'ю Марку Фейгіну.
Раніше в Міноборони Росії заявили про готовність завдати ударів "по центрах ухвалення рішень, зокрема, в Києві", якщо продовжаться "спроби диверсій та нанесення ударів українськими військами по об'єктах на території Росії".
Як повідомляв Главред, 29 березня російські окупанти обстріляли будівлю ОДА в Миколаєві. Ракета буквально прошила будівлю наскрізь, залишивши у ній дірку. Більшості людей дивом вдалося врятуватися - це від 50 до 100 осіб.
1 березня російські військові обстріляли площу Свободи у Харкові. Ворожа ракета потрапила в праве крило облдержадміністрації - половина будівлі зруйнована.
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