Україна завдасть удару у відповідь, якщо Москва вдарить по Києву - Арестович

На кожен постріл по наших органах управління, "у нас знайдеться своя різьба", сказав Арестович / Колаж фото Уніан, facebook.com/alexey.arestovich

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович пригрозив Москві ударом у відповідь у разі атаки по столиці України - Києву.

За його словами, на кожен постріл по наших органах управління, "у нас знайдеться своя різьба".

"Україна завдасть удару у відповідь, якщо Москва вдарить по Києву. Потрібно бути акуратними в питанні підняття ставок. Можливості по Росії у нас прекрасні. Те, що ми їх поки не використовуємо... У кожної війни є ступінь ескалації. Хочете ескалувати - давайте ескалувати", - сказав Арестович в інтерв'ю Марку Фейгіну.

Раніше в Міноборони Росії заявили про готовність завдати ударів "по центрах ухвалення рішень, зокрема, в Києві", якщо продовжаться "спроби диверсій та нанесення ударів українськими військами по об'єктах на території Росії".

Як повідомляв Главред, 29 березня російські окупанти обстріляли будівлю ОДА в Миколаєві. Ракета буквально прошила будівлю наскрізь, залишивши у ній дірку. Більшості людей дивом вдалося врятуватися - це від 50 до 100 осіб.

1 березня російські військові обстріляли площу Свободи у Харкові. Ворожа ракета потрапила в праве крило облдержадміністрації - половина будівлі зруйнована.

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