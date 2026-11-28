Військові не одразу дізналися, хто віддав наказ бити по Кримському мосту.

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Президент хоче повного знищення Кримського мосту / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/V_Zelenskiy_official

Коротко:

Зеленський хоче бачити Кримський міст повністю зруйнованим

Київ готує повторний удар по споруді

Президент України Володимир Зеленський сказав українським командирам, що хоче повного знищення Кримського мосту, тож Київ готує ще один удар по споруді.

Міст, який країна-агресорка РФ збудувала до окупованого Криму, вже зазнав серйозних руйнувань у листопаді. Про це з посиланням на добре обізнані військові джерела пише британське видання The Telegraph.

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"Президент хоче, щоб його було повністю знищено", - сказав співрозмовник видання.

Як "Нептуни" били по Кримському мосту

За даними Telegraph, невдовзі після півночі 18 листопада ракетна бригада Військово-морських сил ЗСУ вивела на позиції мобільні пускові установки "Нептунів". Військові випустили "значну" кількість ракет і одразу почали згортати комплекси, щоб уникнути удару у відповідь.

Протягом кількох годин по мосту також били інші підрозділи Сил оборони. Приблизно о другій ночі ракетники дізналися, що частина дорожнього полотна та одна з опорних арок обвалилися.

Чому знадобився повторний удар

Оскільки ціллю ракет був залізничний проліт, наступної ночі бригада завдала повторного удару й ще більше пошкодила залізничну частину мосту. За словами джерел Telegraph, лише після цього військові дізналися, що наказ про атаку особисто віддав Зеленський.

Сам президент раніше розповів, яка зброя відіграла ключову роль на фінальному етапі операції.

​Хронологія ударів по Кримському мосту / Інфографіка: Главред ​

Чи зможе Росія швидко відновити Кримський міст

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов в інтерв'ю Главреду зазначив, що Україна завдала мосту критичних пошкоджень, обваливши його центральну арку.

"Пошкодження Кримського мосту не просто критичні - ми практично зірвали джек-пот, бо обвалили центральну арку мосту", - наголосив фахівець.

Авіаційний експерт Андрій Харук у коментарі The Kyiv Independent оцінив, скільки часу знадобиться окупантам на ремонт зруйнованої ділянки.

"Відновлення цієї ділянки займе не просто місяці, а рік або навіть довше. Фактично це перетворює Крим із півострова на острів", - зазначив він.

Кримський міст - останні новини по темі

Як повідомляв Главред, 17 листопада Зеленський розкрив деталі атаки на Кримський міст. За його словами, ЗСУ готувалися до операції кілька тижнів і поетапно знищували ППО, радари та засоби РЕБ. Удар став сьомим, фінальним етапом операції СБУ та Генштабу.

Після удару по мосту Путін виступив із погрозами на адресу України. У відповідь Зеленський нагадав про атаки Росії на українські мости і заявив, що факти є факти. За його словами, до удару по Кримському мосту країна-агресорка атакувала українські мости 109 разів.

"Нептуни" продовжують працювати і по інших цілях на території РФ. Нещодавно Сили оборони вгатили "Нептунами" по російському аеродрому, повідомили в Генштабі. Також українські військові дістали об'єкт на відстані понад 1000 км від кордону.

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