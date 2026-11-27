Спецпредставник Кремля Кирило Дмитрієв розраховує, що нейромережа допоможе зробити угоду вигіднішою для Москви.

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Росія залучає ШІ до підготовки мирної угоди / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента України, t.me/umerov_rustem

Що заявив Дмитрієв:

ШІ допомагає Кремлю готуватися до переговорів з Україною

Нейромережі мають посилити позицію Москви в угоді

Спецпредставник хвалить саме російські моделі

Спецпредставник глави Кремля Кирило Дмитрієв використовує штучний інтелект, щоб готуватися до мирних переговорів з Україною. За його словами, нейромережі допомагають формулювати пропозиції так, щоб майбутня угода більше відображала позицію країни-агресорки РФ.

Дмитрієв, який очолює Російський фонд прямих інвестицій, розповів про це на конференції AI Journey 2026 у Москві. Його виступ переказало видання ASTRA.

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Представник країни-агресора РФ пояснив, яке саме питання він ставить нейромережі під час роботи над текстом угоди.

"Можна поставити наступне питання: як зробити так, щоб ця угода більше відображала російську позицію, ще більш аргументовано відображала ті стурбованості, які є в Росії, і вирішувала їх? Справді, це дуже важливий інструмент", - сказав Дмитрієв.

Крім того, за словами Дмитрієва, штучний інтелект здатний допомагати не лише з практичними завданнями, а й у підготовці "геополітичних проривів". Які саме нейромережі він використовує під час роботи над переговорними документами, спецпредставник не уточнив.

"Безумовно, штучний інтелект допомагає готуватися до переговорів", - заявив Дмитрієв.

Чи справді Росія прагне домовитися на переговорах

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Гринченка Максим Розумний в інтерв'ю Главреду зазначив, що Москва не збирається відмовлятися від своїх вимог.

"Росія не відмовиться від своїх максималістських вимог. Теоретично вона може висувати й умовно мінімалістичні - наприклад, вимагати виходу України з Донбасу. Але оскільки Україна не погоджується, Росія знову підвищує ставки й заявляє, що не віддасть "ні п'яді рідної землі", - наголосив фахівець.

Говорячи про переговорну тактику Кремля, Розумний нагадав про попередній досвід домовленостей з Москвою.

"Як веде переговори Путін, ми самі бачили: Мінськ-1, Мінськ-2, потім зустріч із Зеленським. Усе це з тієї самої опери. Вони грають у ту саму гру, в яку грали завжди. І, на жаль, ми залишаємося в ролі пасивних глядачів цієї гри", - пояснив Розумний.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у звіті від 25 листопада також звернули увагу на розрив між позиціями сторін.

"Існує велика розбіжність між тим, що запропонували американські та європейські переговорники, і тим, що Москва, за її сигналами, готова прийняти", - йдеться у звіті.

Переговори з Росією - новини за темою

Як повідомляв Главред, Європа готова до прямих переговорів із Путіним. Приводом для зміни позиції європейських лідерів став виклик, який Путін кинув їм 19 листопада в китайському Шеньчжені. Європейці наполягають на нейтральних майданчиках для зустрічі, а не на Москві.

Раніше в Кремлі заявляли, що участь Європи в наступному раунді переговорів Москва не узгоджувала. За даними Reuters, помічник Путіна Юрій Ушаков зазначив, що дата нових переговорів ще не визначена. Тоді йшлося лише про тристоронній формат за участі Росії, України та США.

Також Ушаков запросив до Москви безпекових радників Франції, Німеччини та Великої Британії. Згідно з інформацією Радіо Свобода, поїздка представників ЄС до Москви могла відбутися в листопаді. Остаточного рішення щодо візиту на той момент ухвалено не було.

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