Захоплення Києва "за два дні": Кличко попередив про ризики нового штурму РФ

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Міський голова Києва Віталій Кличко не виключає, що окупанти можуть спробувати знову "захопити Київ за два дні".

Про це мер столиці України разом зі своїм братом Володимиром повідомили в ефірі американського телеканалу ABC.

"Те, що ворог відступив від Києва, не означає, що він відмовився від прагнення захопити столицю. Тому не можна виключати наступної спроби орків "взяти Київ за 2 дні". І столиця повинна і далі бути готова до оборони", - підкреслив Кличко.

"Окупанти продовжують звірствувати і здійснювати геноцид українського народу в регіонах, в які вони увірвалися", - додав мер Києва.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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