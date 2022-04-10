Захоплення Києва "за два дні": Кличко попередив про ризики нового штурму РФ

Те, що ворог відступив від Києва, не означає, що він відмовився від прагнення захопити столицю.
Міський голова Києва Віталій Кличко не виключає, що окупанти можуть спробувати знову "захопити Київ за два дні".
Про це мер столиці України разом зі своїм братом Володимиром повідомили в ефірі американського телеканалу ABC.
"Те, що ворог відступив від Києва, не означає, що він відмовився від прагнення захопити столицю. Тому не можна виключати наступної спроби орків "взяти Київ за 2 дні". І столиця повинна і далі бути готова до оборони", - підкреслив Кличко.
"Окупанти продовжують звірствувати і здійснювати геноцид українського народу в регіонах, в які вони увірвалися", - додав мер Києва.
Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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