Новошахтинський завод атакували вдруге за тиждень, а під Самарою, ймовірно, горить станція, де формують експортну суміш Urals.

https://glavred.net/war/zagrava-nad-npz-i-pozhezha-pid-samaroyu-shcho-vidomo-pro-nichnu-ataku-droniv-na-rf-10816190.html Посилання скопійоване

Новошахтинський НПЗ атакували дрони / Колаж: Главред, фото: Exilenova+

Коротко:

Новошахтинський НПЗ атакували вдруге за тиждень

На заводі горять резервуари з пальним

Під Самарою горить вузлова нафтова станція

У ніч на 28 листопада дрони атакували Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області країни-агресорки РФ. Це вже друга масштабна атака на підприємство за тиждень. Місцеві жителі фіксують заграву в районі заводу, а перед цим у місті пролунала серія вибухів.

Як повідомило видання ASTRA в Telegram, ймовірно сталося займання на об'єкті приватної компанії, яка торгує пальним.

відео дня

Місцеві медіа описують ситуацію в місті як складну.

"Важкі дрони атакували Новошахтинськ! Ситуація складна, почалася пожежа", - йдеться у повідомленні.

OSINT-аналітик ASTRA підтвердив ймовірну пожежу на НПЗ і займання резервуарів з пальним. Наскільки серйозні пошкодження, визначити неможливо. Жителі Новошахтинська скаржаться, що оповіщення надійшли вже після початку атаки, а повітряна сирена не звучала.

Новошахтинський НПЗ / Фото: Exilenova+

Згодом губернатор Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що в ході відбиття атаки над Новошахтинськом і сімома районами області знищено понад 50 безпілотників.

"Минулої ночі під час відбиття повітряної атаки на Ростовську область понад 50 БПЛА знищено в місті Новошахтинськ і 7 районах області: Боковському, Верхньодонському, Красносулинському, Обливському, Усть-Донецькому, Чертковському, Шолоховському. Інформація про постраждалих і руйнування на землі уточнюється", - написав Слюсар.

Водночас про наслідки атаки для НПЗ губернатор нічого не повідомив. Мер Новошахтинська офіційних заяв наразі не робив.

Чим важливий Новошахтинський НПЗ

Новошахтинський завод нафтопродуктів (НЗНП) запустили у 2009 році, його проєктна потужність - від 5,6 до 7,5 млн тонн нафти на рік. Підприємство вважають одним із найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні Росії. Завод розташований приблизно за 7-15 км від державного кордону України.

НЗНП виробляє автомобільний бензин, дизпальне, авіаційний гас, мазут і бітум. Завод підключений до системи магістральних нафтопроводів Транснефти, має залізничну інфраструктуру, нафтоналивний термінал у Ростові-на-Дону та власний флот танкерів типу "річка - море".

Підприємство неодноразово ставало ціллю українських безпілотників. Після атак у серпні 2025 року та 25 вересня 2026 року завод зупиняв роботу.

Що відомо про атаку на ЛДВС Самара

Минулої ночі у Самарській області було атаковано й лінійну виробничо-диспетчерську станцію Самара біля селища Просвет, повідомило видання ASTRA в Telegram. За даними місцевих моніторингових каналів, атака сталася близько третьої ночі. Читачі ASTRA повідомляють про заграву від пожежі, яку видно за десятки кілометрів. Масштаби пошкоджень уточнюються.

Станція розташована приблизно за 30-40 км від Самари. ЛДВС приймає нафту з кількох магістральних трубопроводів, зберігає її в резервуарному парку з 71 резервуара та змішує різні сорти, зокрема для отримання експортної суміші Urals, після чого перекачує нафту далі трубопровідною системою.

Наслідки атаки на Самарську область / Фото: Exilenova+

Станція працює з 1957 року і включає станцію змішування нафти та дві нафтоперекачувальні станції - Самара-1 і Самара-2. Площа виробничого комплексу перевищує 216 гектарів.

Чому Україні важливо бити по російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Чи можуть удари по НПЗ паралізувати економіку Росії?

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду наголошував, що удари по нафтовій галузі мають накопичувальний ефект і б'ють по самій основі російської держави.

"Якщо перекрити експорт нафти та нафтопереробку, Росія як держава просто перестане існувати", - наголосив фахівець.

За його словами, наслідки атак уже відчутні всередині країни-агресорки, а Україна не збирається зупинятися.

"Уже зараз у Росії серйозні проблеми з паливом, через що неможливо вчасно зібрати врожай", - пояснив Загородній.

З ним погоджується полковник ЗСУ у запасі Роман Світан. У коментарі 24 Каналу він вважає, що якщо Сили оборони збережуть нинішній темп атак на ЛВДС і НПЗ, Росія почне відчувати серйозний дефіцит нафтопродуктів уже цієї зими.

Удари по НПЗ Росії - новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 23 листопада дрони атакували Новошахтинський завод нафтопродуктів. Тоді заграву над стратегічним НПЗ було видно за кілометри. До цього завод атакували, зокрема, у серпні та вересні 2026 року.

23 листопада Генштаб ЗСУ повідомив про удар по НЗНП, а 27 листопада уточнив наслідки. За даними військових, знищено 20 горизонтальних резервуарів, ще 21 горизонтальний і 11 вертикальних резервуарів пошкоджено, також уражено ділянку трубопроводу.

У ніч на 25 листопада під удар потрапила Самарська область. Тоді дрони атакували два великі НПЗ - Сизранський та Куйбишевський. Губернатор Самарської області визнав пошкодження.

У ніч на 26 листопада безпілотники атакували промзону Невинномиська в Ставропольському краї країни-агресорки РФ, де розташовані хімкомбінат Невинномиський Азот і Невинномиська ГРЕС. Також повідомляють про пожежу на Куйбишевському НПЗ у Самарі та приліт по нафтоперекачувальній станції в Башкортостані.

Наприкінці листопада дрони дісталися й Тульської області. Там атакували Єфремівський завод синтетичного каучуку, який пов'язують із виробництвом компонентів пального для Іскандерів. Атака сталася 27 листопада.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред