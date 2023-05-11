"Путін доживає останні тижні": російські танки можуть піти на Москву - Сотник

Якщо Путін втрачає Крим, він втрачає все – і владу, і життя, підкреслив журналіст.

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Сотник заявив, що російські танки можуть піти на Москву / Колаж: Главред, фото: Главред, Міноборони РФ

Втрата Криму для російського диктатора Володимира Путіна може означати його політичне та особисте обнулення. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

"Втрата Криму для Путіна означатиме його обнулення. Якщо Путін втрачає Крим, він втрачає все – і владу, і життя. Путін як історичний персонаж доживає свої останні тижні, місяці, його скоро не буде. Як його приберуть – це вже окреме питання, а я не провісник. Чи розвернуться російські танки на Москву? Якщо буде ухвалено таке рішення, то можуть. Ці системні деміурги намалювали багато сценарних ходів і сюжетів, тому можуть привести до дії той або інший сюжет, або зробити мікс, тобто змішати, але не збовтувати, задіявши кілька сюжетних ліній", - зазначив Сотник.

За його словами, буде якась складна сюжетна комбінація, головною метою якої буде порятунок системи і підведення її до такого знаменника, щоб Захід сказав: "Та дідько з вами, давайте сідати за стіл переговорів".

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"Збереження системи – це надзавдання. Перезавантажитися і зберегтися в тому чи іншому вигляді, формі. Грубо кажучи, немає Путіна і Лаврова – чудово, зате є Мішустін, який не віддавав накази наступати на Київ. Саме він повинен прийти замість Путіна за конституцією. Хоча конституція обнулена два роки тому, але навіть у рамках цієї конститутки-обнуленки Мішустін буде виконувати обов'язки президента, коли Путіна не стане", - зауважив журналіст.

Як зазначив Сотник, загалом, система буде будувати такі сюжетні лінії, щоб змусити і Україну, і Захід сісти за стіл переговорів і сказати: "Все-все-все, більше ніхто нікуди не йде. Ми всі визнаємо і йдемо на межі 1991 року. Більше ніякої військової риторики, тільки мир, дружба, жуйка".

"Найголовніше – системі зберегтися. Це те, проти чого я виступаю. Збереження системи буде найстрашнішою помилкою людства. Тому що ці совкопітеки спочатку заткнуться, зціплять зуби, будуть довго гарчати всередині себе, посміхаючись у зовнішній світ, будуть усіх ненавидіти та готуватися. І вже через 10-15-20 років у них буде нова "гойда" і новий сплеск реваншизму. І от тоді вони точно зроблять те, на що, можливо, не наважаться цього разу", - додав публіцист.

Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Дивіться інтерв'ю з Олександром Сотником:

Росія клянчить переговори в України

Раніше у країні-агресорці Росії заявили, нібито вони готові до переговорів з Україною, проте, мовляв, хочуть провести їх "без попередніх умов і з урахуванням нинішніх реалій". В Офісі президента України відповіли на такі заяви і звернули увагу, що Росія насправді не хоче виводити війська з України і намагається уникнути відповідальності за свої злочини.

"У періодичних заявах про "мир і переговори" Кремль підкреслює, що не йтиме з українських територій і не відповідатиме за злочини... Це чергове підтвердження: про переговори не може бути й мови. Тільки перемога України, інакше війна в Європі не закінчиться, а Рф кримінально домінуватиме у світі", – наголосив радник голови ОП Михайло Подоляк.

Як зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, переговори з РФ на даному етапі війни можуть стати для України пасткою. Кремль намагається зображати миротворця, одночасно знищуючи Україну. За словами дипломата, Росія не прагне миру, їй потрібна пауза, щоби відновити військову міць і піти проти України з більшою силою.

Нещодавно генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що зараз неможливе проведення мирних переговорів між Україною та країною-агресоркою Росією. Він зазначив, що зараз обидві сторони переконані у тому, що зможуть перемогти у цій війні. "На жаль, я вважаю, що переговори про мир зараз неможливі", - наголосив генсек ООН.

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