Припинення вогню і мирні переговори в Україні зараз неможливі – генсек ООН

За словами Гутерреша, і Україна, і Росія переконані, що зможуть перемогти у цій війні.

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Переговори про мир в Україні зараз неможливі, вважає генсек ООН/ 93 ОМБр Холодний Яр, Офіс президента України

Зараз неможливе проведення мирних переговорів між Україною та країною-агресоркою Росією.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, повідомляє El Pais. Він зазначив, що зараз обидві сторони переконані у тому, що зможуть перемогти у цій війні.

"На жаль, я вважаю, що переговори про мир зараз неможливі", – наголосив генсек ООН.

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При цьому він зазначив, що Організація Об’єднаних Націй спілкується з обома сторонами для вирішення конкретних питань.

"Ми, наскільки це можливо, ведемо діалог з обома сторонами для розв'язання конкретних проблем. Найважливішою ініціативою став експорт зерна з України.... А зараз я не бачу можливості для негайного припинення вогню та мирних переговорів", – сказав Гутерреш.

Він додав, що має основною метою встановлення "справедливого миру у відповідності з міжнародним правом і Статутом ООН".

Чи можливі переговори України з Росією

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що говорити з главою Кремля Володимиром Путіним сьогодні не можна. Зеленський нагадав, що Путін збрехав всьому світу про те, що він не буде розв'язувати війну проти України. Путін – терорист, який не тримає слова і намагається знайти "виправдання" грубим військовим діям російських окупантів.

Міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що Україна в майбутньому готова вести перемовини з країною-окупантом Росією виключно з позиції своїх державних інтересів. Київ готовий обговорювати репарації, контрибуції від росіян, а також рішення міжнародних судів і Акт капітуляції з боку Москви.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на отримані думки чиновників з США і Євросоюзу писало, що після очікуваного контрнаступу Збройних сил України може відкритися можливість для відновлення переговорів між Україною і РФ до кінця року за участю Китаю в якості посередника.

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