"Путін буде змушений тікати": завершення війни можливе цього року - експерт

Все залежатиме від ЗСУ та українського народу, наголосив Михайло Самусь.

Михайло Самусь назвав умови завершення війни / скріншот YouTube

Завершення війни можливо в цьому році, якщо українська армія завдасть кілька важливих ударів, які призведуть до зламу російської військової машини на українській території, впевнений заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

В інтерв'ю Главреду він розповів, що Росія буде намагатися максимально затягнути цей конфлікт. Для Путіна ця війна є єдиним способом виживання.

"Тобто коли Путін програє цю війну і російські війська втечуть з української території включаючи Крим, Путін намагатиметься встановити диктаторський режим, який буде надзвичайно жорстким. Навіть сталінський режим в порівнянні з ним буде виглядати дитячим, тому що тут за лайк в соціальній мережі можна буде розстрілювати. Це не фантазії, так і буде, тому що у Путіна не буде іншого виходу", - зазначив експерт.

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Також Самусь упевнений, що після програшу Путін залишиться в ізоляції, і якщо не зробить цього, "його просто знесуть ще більші ідіоти".

Хто такий Михайло Самусь Михайло Самусь-військовий експерт, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань.

"Він максимально хоче зберегти той статус-кво, в якому він знаходиться. Так, у нього є проблеми, але він все одно поки зберігає свій статус "великого імператора". Коли Путін програє війну, він буде в абсолютній ізоляції, і це для нього буде інше життя – він буде жити в дуже сумних і складних умовах", - пояснив експерт.

За його словами, завершення війни можливе і цього року. Якщо українська армія завдасть кілька важливих ударів, які призведуть до зламу російської військової машини на українській території, вони просто не зможуть витримати подальшого перебування.

"Росіяни сподіваються, що надовго затримаються в Криму, але насправді півострів не настільки зручний для оборони. Є умови-руйнування Кримського мосту, Захід ЗСУ в Крим, після чого там складеться важка ситуація для російських військ, які опиняться в блокаді і не зможуть довго протистояти українській армії. Те саме стосується півдня та інших територій. Донбас може бути складним, але якщо станеться катастрофа для РФ в Криму, то кому вже буде потрібен Донбас?! Путін буде змушений тікати, і все це буде сипатися. Поки це - мрії, які треба реалізувати. Все буде залежати від ЗСУ і українського народу, тут ніяких ілюзій не повинно бути, тому що за нас це ніхто не зробить", - підсумував експерт.

Війна в Україні

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