64% не шкодують про вторгнення: соціологи дізналися про ставлення росіян до війни в Україні

Соціологи дослідницької групи Russian Field провели опитування серед росіян щодо того, як вони ставляться до повномасштабної війни Росії проти України. Результати опитування показали, що понад третина громадян РФ (37%) вважають, що війна ніяк не вплинула на їхнє життя. 64% з тих, на кого "не вплинула війна", не скасували б повномасштабне вторгнення російських окупантів в Україну, навіть якби мали таку можливість.
При цьому 80% з цієї третини заявили, що і далі підтримують політику країни-агресорки Росії. Такі результати були опубліковані на сайті організації 15 березня.
Серед тих росіян, які не помітили ніяких змін у своєму житті через війну РФ проти України, 40% становлять чоловіки і 44% – громадяни віком від 60 років.
22% громадян РФ сказали, що війна позначилася на їхньому рівні матеріального добробуту. Стільки ж росіян визнали вплив війни на свій ментальний стан.
При цьому з тієї кількості росіян, які відчули фінансові складнощі через війну, 56% підтримують початок мирних переговорів, а 52% хотіли б скасувати вторгнення в Україну.
З тих, хто відчув вплив на своє ментальне здоров’я через війну, переважна більшість жінки (72%), а також 37% людей похилого віку. З цієї кількості росіян, які потрапили в зазначену категорію, 44% хотіли б скасувати вторгнення в Україну, а 41% не хотіли б усе скасовувати. При цьому 50% осіб з цієї категорії хочуть перейти до переговорів.
Опитування проводилося у період з 31 січня до 6 лютого 2023 року у телефонному режимі. Вибірка становила 2000 респондентів.
Нагадаємо, згідно з результатами опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), 67% українців вважають, що країна-агресор Росія вичерпує свої ресурси у війні проти України.
При цьому результати соцопитування, проведеного цією ж організацією з 14 по 22 лютого, свідчать, що цілий рік повномасштабної війни з РФ не зменшив бажання українців чинити опір російським окупантам. При цьому переважна більшість – 87% – не згодні на жодні територіальні поступки для припинення війни.
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