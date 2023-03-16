64% не шкодують про вторгнення: соціологи дізналися про ставлення росіян до війни в Україні

Понад третина опитаних громадян РФ сказали, що війна проти України не вплинула на їхнє життя. 80% з цієї третини і далі підтримують усі рішення Путіна.

Соціологи дізналися про ставлення росіян до війни в Україні/ Міноборони РФ, сайт Кремля

Соціологи дослідницької групи Russian Field провели опитування серед росіян щодо того, як вони ставляться до повномасштабної війни Росії проти України. Результати опитування показали, що понад третина громадян РФ (37%) вважають, що війна ніяк не вплинула на їхнє життя. 64% з тих, на кого "не вплинула війна", не скасували б повномасштабне вторгнення російських окупантів в Україну, навіть якби мали таку можливість.

При цьому 80% з цієї третини заявили, що і далі підтримують політику країни-агресорки Росії. Такі результати були опубліковані на сайті організації 15 березня.

Серед тих росіян, які не помітили ніяких змін у своєму житті через війну РФ проти України, 40% становлять чоловіки і 44% – громадяни віком від 60 років.

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22% громадян РФ сказали, що війна позначилася на їхньому рівні матеріального добробуту. Стільки ж росіян визнали вплив війни на свій ментальний стан.

При цьому з тієї кількості росіян, які відчули фінансові складнощі через війну, 56% підтримують початок мирних переговорів, а 52% хотіли б скасувати вторгнення в Україну.

З тих, хто відчув вплив на своє ментальне здоров’я через війну, переважна більшість жінки (72%), а також 37% людей похилого віку. З цієї кількості росіян, які потрапили в зазначену категорію, 44% хотіли б скасувати вторгнення в Україну, а 41% не хотіли б усе скасовувати. При цьому 50% осіб з цієї категорії хочуть перейти до переговорів.

Опитування проводилося у період з 31 січня до 6 лютого 2023 року у телефонному режимі. Вибірка становила 2000 респондентів.

Нагадаємо, згідно з результатами опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), 67% українців вважають, що країна-агресор Росія вичерпує свої ресурси у війні проти України.

При цьому результати соцопитування, проведеного цією ж організацією з 14 по 22 лютого, свідчать, що цілий рік повномасштабної війни з РФ не зменшив бажання українців чинити опір російським окупантам. При цьому переважна більшість – 87% – не згодні на жодні територіальні поступки для припинення війни.

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